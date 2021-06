Bélgica, uno de los aspirantes a ganar la Eurocopa que mejores sensaciones ha dado hasta ahora, y Portugal, vigente campeón del torneo, pugnarán el domingo en el estadio de La Cartuja por superar los octavos y estar el próximo viernes en el Allianz Arena de Múnich en un nuevo paso hacia el título.

Vea también: en vivo el partido Bélgica vs Portugal de la Eurocopa 2021

En Sevilla se presenta uno de los encuentros estelares de esta ronda, en la que el delantero Cristiano Ronaldo es la gran baza de los lusos, como ha demostrado con los cinco goles que ha sumado en los tres partidos de la fase de grupos, mientras que en los belgas, que cuentan sus partidos por victorias, confían en la progresión del madridista Eden Hazard y en una de sus estrellas, Kevin de Bruyne.

Los 'Diablos Rojos', con la labor en el banquillo del español Roberto Martínez, se han ganado el respeto en el continente y el de tener la aspiración de luchar por un título, algo que no logran desde que alcanzaron la final de la Eurocopa de 1980 en Italia.

Para ello llegan a octavos tras cosechar tres victorias, frente a Rusia (3-0), Dinamarca (1-2) y Finlandia (0-2), con un Romelu Lukaku implacable que suma tres goles y un Kevin de Bruyne inspirado como director de orquesta.

Qué canal transmite Bélgica vs Portugal; Eurocopa 2021

El partido Bélgica vs Portugal se puede ver en Sudamérica a través de Directv Sports o Directv Play en internet. SiriusXM FC, ESPN3, TUDN Radio, ABC, Univision, TUDN USA, TUDN.com, Univision NOW, ABC App, TUDN App si está en Estados Unidos. En España, el encuentro va por la señal de Mitele Plus y TeleCinco.



Colombia: 2 pm

Argentina: 4 pm

Estados Unidos: 3 pm (este), 12 pm (pacífico)

España: 9 pm

Perú: 2 pm

Ecuador: 2 pm

Chile: 3 pm