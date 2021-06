Convertido en un clásico de buen fútbol reciente, no hay Eurocopa que no depare un pulso entre España y Croacia. Por tercera consecutiva cruzan sus caminos. La primera en una eliminatoria directa que representa el examen a la realidad de la selección rejuvenecida por Luis Enrique, que encara su primer gran reto con el descaro de la inexperiencia.

Esquivó con grandeza la deshonra que habría supuesto el retroceso a los tiempos más oscuros, de eliminaciones a las primeras de cambio y rendimientos alejados a las expectativas. España reaccionó a tiempo. Con contundencia. Firmando ante Eslovaquia la mayor de sus goleadas en una fase final e igualando la máxima diferencia de goles en la historia de la competición.

La mutación para pasar de marcar un solo gol en 28 remates ante Suecia y Polonia, a endosar cinco de golpe con nueve disparos a puerta, no se explica solo desde la contundencia. A la selección española le faltó más en sus dos primeras apariciones, desamparada de un líder hasta que se produjo el regreso de Sergio Busquets, sin la continuidad necesaria en una idea futbolística hasta que se produjeron los cambios de Luis Enrique que impulsaron el equilibrio.

Apostó por cuatro novedades en su equipo titular y le funcionó a la perfección. Con el físico adecuado para asfixiar desde la presión y golpear desde la posesión. La entrada de César Azpilicueta, Eric García, Busquets y Pablo Sarabia, dejó tan buen sabor de boca que nunca estuvo tan cerca Luis Enrique de repetir equipo como seleccionador. Jamás lo ha hecho en sus 24 encuentros dirigidos.

Qué canal transmite España vs Croacia; Eurocopa 2021

El partido España vs Croacia se puede ver en Sudamérica a través de Directv Sports o Directv Play en internet. SiriusXM FC, ESPN3, TUDN Radio, ABC, Univision, TUDN USA, TUDN.com, Univision NOW, ABC App, TUDN App si está en Estados Unidos. En España, el encuentro va por la señal de Mitele Plus y TeleCinco.



Colombia: 11 am

Argentina: 1 pm

Estados Unidos: 12 pm (este), 9 pm (pacífico)

España: 6 pm

Perú: 11 am

Ecuador: 11 am

Chile: 12 pm