Qué canal transmite España vs Polonia; Eurocopa 2021

España y Polonia chocan el sábado en su segundo partido de la Eurocopa. Obligadas a reaccionar y borrar con una victoria las dudas sembradas en sus respectivos arranques ante Suecia y Eslovaquia.

ESPAÑA VS POLONIA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamerica, el compromiso España vs Polonia se puede ver en DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes; en España es transmitido por Mitele Plus, TeleCinco Espana. Este encuentro entre españoles y polacos se puede ver en México a través de FSky HD, Blue To Go Video Everywhere y en Estados Unidos por SiriusXM FC, ESPN3, TUDN Radio, ABC App, PrendeTV, ABC.

Colombia: 2:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

México: 2:00 pm

España: 9:00 pm

La Roja no pudo pasar del empate 0-0 con los suecos, pese a su abrumador dominio sobre los nórdicos, que sólo dieron dos sustos a la Roja en todo el partido.

Peor suerte corrieron los polacos, que acabaron cayendo 2-1 ante la teórica cenicienta del grupo E, Eslovaquia.

"¿Qué ha fallado? Que no hemos materializado todas esas ocasiones que hemos tenido", afirmaba el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, tras el partido contra Suecia, apuntando a la falta de gol que ha penalizado a la Roja en los últimos tiempos.

Ese bajo rendimiento ha acabado encarnado en el delantero Álvaro Morata, convertido en chivo expiatorio para los aficionados españoles de la falta de gol de la Roja.

"No solo tiene que marcar goles el 9 de cada selección, también los centrales, los pivotes, los laterales, los extremos... Todos tienen. Somos un equipo ofensivo, todos atacan y todos defienden", afirmó Luis Enrique este viernes.

- Morata "está muy bien" -

Morata "está muy bien", añadió el seleccionador español, que confirmó que estará en el once inicial el sábado.

En la delantera polaca, su estrella ofensiva Robert Lewandowski tampoco empezó con buen pie en el torneo continental.

El goleador del Bayern de Múnich, autor de 48 goles esta temporada con su club, no pudo ver puerta contra los eslovacos, ante los que apenas apareció.

Lewandowski, que saldrá así al césped de La Cartuja con presión de intentar enderezar su mira, también fue defendido por su técnico Paulo Sousa, quien recordó que su trabajo no es sólo hacer goles.

"Todos los rivales están enfocados en él, tratando de quitarle espacio y eso creó oportunidades" para sus compañeros, consideró Sousa, insistiendo en que "no es lo que Robert puede hacer con el balón, sino lo que puede hacer sin él".

Españoles y polacos saltarán al campo, además, presionados por la victoria de los suecos este viernes 1-0 sobre Eslovaquia, que los ha puesto líderes del grupo E con 4 puntos, por delante de los eslovacos (3 puntos).

Una victoria permitiría a la Roja empatar con los nórdicos en cabeza de la llave, mientras los polacos, últimos, no pueden permitirse fallar.