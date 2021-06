La selección francesa inicia su fase eliminatoria de la Eurocopa ante la irregular Suiza, contra la que busca conseguir una victoria que le permita estar un paso más cerca del título que se le escapó ante Portugal en 2016.

Siga en vivo Francia vs Suiza; Eurocopa 2021

La campeona del mundo y principal favorita para llevarse la Eurocopa llega a Bucarest tras liderar el llamado 'Grupo de la Muerte', en el que disputó dos grandes encuentros ante Alemania y Portugal que se saldaron con una victoria (1-0) y un empate (2-2), respectivamente.

Frente a ellos se encuentra a una Suiza que ha sido cuestionada y criticada por su afición durante la fase de grupos, en la que practicaron un fútbol muy errático que se reflejó en una derrota frente a Italia (3-0) y un empate ante Gales (1-1).

Con el talentoso Xherdan Shaqiri a la cabeza, la selección centroeuropea se redimió en la última jornada con una contundente y decisiva victoria ante Turquía (3-1), con la que sellaron su pase a octavos de final.

En este partido, Vladimir Petkovic abandonó el esquema de 3 centrales para dar paso a un 4-2-3-1, con Akanji y Elvedi como pareja en la zaga y Zuber y Rodríguez por los laterales, donde el primero brilló tanto en ataque como en defensa.

Qué canal transmite Francia vs Suiza; Eurocopa 2021

El partido Francia vs Suiza se puede ver en Sudamérica a través de Directv Sports o Directv Play en internet. SiriusXM FC, ESPN3, TUDN Radio, ABC, Univision, TUDN USA, TUDN.com, Univision NOW, ABC App, TUDN App si está en Estados Unidos. En España, el encuentro va por la señal de Mitele Plus y TeleCinco.



Colombia: 2 pm

Argentina: 4 pm

Estados Unidos: 3 pm (este), 12 pm (pacífico)

España: 9 pm

Perú: 2 pm

Ecuador: 2 pm

Chile: 3 pm