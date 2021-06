Qué canal transmite Inglaterra vs Alemania; Eurocopa 2021

Para los futbolistas ingleses, Alemania es el enemigo acérrimo, generación tras generación: la prensa popular agita los recuerdos de la lucha contra el nazismo, y el Inglaterra-Alemania del martes en Wembley supondrá un capítulo más de una rivalidad casi tan antigua como el fútbol.

INGLATERRA VS ALEMANIA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Inglaterra vs Alemania se puede ver en DIRECTV Sports Colombia, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes, Win Sports+. En Sudamerica también lo puede apreciar por DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports. En Estados Unidos es transmitido por TUDN Radio, TUDN App, SiriusXM FC, Univision, ESPN, TUDN USA, TUDN.com, Univision NOW. Este encuentro entre ingleses y alemanes se puede ver en en México por Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

Colombia: 11:00 am

Argentina: 1:00 pm

Estados Unidos: 12:00 pm (este), 9:00 am (pacífico)

México: 11:00 am

España: 6:00 pm

Para los alemanes, el antagonismo con Países Bajos es más fuerte, pero la patria de Franz Beckenbauer tiene aún atragantado el 'gol de Wembley' de 1966, en la final del Mundial, uno de los goles más polémicos de la historia del fútbol.

Antes de su duelo de octavos de la Eurocopa el martes en Wembley, estos son algunos de los partidos que forjaron la leyenda de esta rivalidad: