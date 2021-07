Qué canal transmite Inglaterra vs Dinamarca; Eurocopa 2021

La Inglaterra de Harry Kane recibe en su templo londinense de Wembley, con el respaldo de su hinchada, a la sorprendente Dinamarca, en una segunda semifinal de la Eurocopa en la que los locales parecen claros favoritos.

INGLATERRA VS DINAMARCA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Inglaterra vs Dinamarca se puede ver en Win Sports+, DIRECTV Play Deportes, Win Sports Online, Win Sports, DIRECTV Sports Colombia. En Sudamerica también lo puede apreciar por DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports. En Estados Unidos es transmitido por SiriusXM FC, ESPN+, TUDN Radio, TUDN.com, Univision, TUDN USA, Univision NOW, TUDN App, ESPN. Este encuentro se puede ver en en México por Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

Colombia: 2:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

México: 2:00 pm

España: 9:00 pm

La selección de los 'Three Lions', que nunca se ha coronado campeona de Europa, ha podido ir avanzando en el torneo sin grandes sobresaltos, hasta llegar a esta semana decisiva, en la que tanto las semifinales como la final del domingo 11 tienen lugar en Wembley.

Para ello se ha apoyado en una gran defensa, sin recibir ningún gol, y en un ataque eficaz, con Raheem Sterling y Kane como cómplices.

En su 'jardín' de Wembley, donde se esperan unos 60.000 espectadores, los ingleses esperan romper por fin el techo de cristal de las semifinales, en las que cayeron en las Eurocopas de 1968 y 1996. Esa última vez fue también como local, perdiendo en la tanda de penales ante Alemania.

"Hemos vencido tantas maldiciones y barreras psicológicas que siento que el grupo afronta esto como el siguiente reto a cumplir", confió Gareth Southgate, seleccionador de un equipo con la confianza reforzada por su liderato en el grupo de la primera fase y luego las victorias en octavos ante Alemania (2-0) y frente a Ucrania (4-0) en cuartos.

Tras ser semifinalista en el Mundial-2018, Inglaterra confía en que este torneo sirva para añadir a su palmarés un trofeo tras el lejano logrado en el Mundial-1966, también como anfitrión, por la generación de Gordon Banks, Bobby Charlton o Geoffrey Hurst.

- "Continuar siendo humildes" -

Frente a Inglaterra estará una Dinamarca liberada de presión.

Tras el golpe anímico y el enorme susto del paro cardíaco sufrido en pleno partido por Christian Eriksen en el inicio del torneo, Dinamarca se repuso a dos derrotas iniciales y ha ido de menos a más en la competición.

El décimo equipo en el ranking mundial superó en octavos a Gales (4-0) y en cuartos a la República Checa (2-1).

"Nunca olvidamos de dónde venimos. Vamos a continuar siendo humildes, no es un problema para mis jugadores mantener los pies en el suelo", afirmó el seleccionador danés, Kasper Hjulmand, que ha transformado a un equipo ultradefensivo en una máquina de goles.

En octubre, Dinamarca ya pudo ganar 1-0 a Inglaterra en Wembley, en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA, con un gol de penal de Eriksen. Casi nueve meses más tarde, el número 10 del Inter de Milán no está en el césped, pero sus compañeros tienen una mentalidad de acero y recursos más que suficientes para dar la sorpresa.