Qué canal transmite Inglaterra vs Ucrania; Eurocopa 2021

Inglaterra enfrenta a Ucrania por los cuartos de final de la Eurocopa de naciones. El conjunto inglés busca clasificar a las semis y seguir soñando con el título del torneo. Los ucranianos van por un resultado histórico en el evento.

INGLATERRA VS UCRANIA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Inglaterra vs Ucrania se puede ver en Win Sports+, DIRECTV Play Deportes, Win Sports Online, Win Sports, DIRECTV Sports Colombia. En Sudamerica también lo puede apreciar por DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports. En Estados Unidos es transmitido por TUDN Radio, ESPN, PrendeTV. Este encuentro entre ingleses y ucranianos se puede ver en en México por Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

Colombia: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Estados Unidos: 3:00 p.m. (este), 11:00 am (pacífico)

México: 2:00 p.m.

España: 9:00 pm

El inglés Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, asumió el papel de favorito de su equipo ante Ucrania en los cuartos de final de la Eurocopa y consideró que, si sus jugadores "mantienen la concentración", tendrán "muchas opciones de avanzar".

"Ucrania cuenta con óptimos principios de juego, Andriy Yarmolenko juega en Premier, le conocemos bien. Nosotros tratamos de respetar a todos, pero estamos concentrados en nosotros. Si mantenemos la concentración, tendremos buenas opciones de avanzar", dijo Southgate en la rueda de prensa de la víspera del partido del estadio Olímpico de Roma.

"(El seleccionador, Andriy) Shevchenko hizo un óptimo trabajo, ya el año pasado se notaba cómo jugaban bien el balón. Sé que fueron criticados en la fase de grupos, pero tienen calidad", añadió.