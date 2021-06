Qué canal transmite Portugal vs Alemania; Eurocopa 2021

La segunda fecha del 'grupo de la muerte' en la Eurocopa puede dejar ya una víctima de peso: Alemania. Después de su derrota contra Francia (1-0), a la Mannschaft no le quedan comodines antes de enfrentarse el sábado en Múnich al Portugal de Cristiano Ronaldo.

PORTUGAL VS ALEMANIA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Sobre todo porque los vigentes campeones de Europa llegan lanzados por su contundente victoria -aunque se hicieran esperar los goles- ante Hungría (3-0), con dos goles de su emblemático capitán 'CR7'.

Para la selección de Joachim Low, que juega en casa pero no ha logrado suscitar el entusiasmo habitual en estos torneos en su país, hay mucho en juego: si pierden, no les quedaría otra de ganar a Hungría en el último partido, y rezar para encontrarse entre uno de los cuatro mejores terceros que acceden a octavos.

Los jugadores alemanes no se expresaron con medias tintas para referirse a la derrota ante los campeones del mundo galos: "Eso nos hizo daño. El ambiente está un poco mejor pero la decepción sigue ahí", reconoció el jueves el defensor Emre Can, dos días después del partido.

La recuperación para los pupilos de Joachim Low ha tenido que ser física, pero también psicológica. Alemania, después de su eliminación en primera ronda del Mundial-2018, debe demostrarse que es capaz de salir adelante en la fase de grupos de un gran torneo.

Un reto doloroso para una selección con cuatro estrellas de campeona del mundo en su camiseta.

- Ronaldo delante de Platini -



Portugal presenta una cara opuesta. Los lusos pueden apoyarse en varias certezas aunque la calidad de su juego no hace honor por el momento a los talentos que conforman la Selección.

A sus 36 años, Cristiano Ronaldo lanzó a la perfección su torneo al firmar un doblete ante los húngaros, lo que le permitió convertirse, con 11 goles, en el máximo realizador de la historia de la Eurocopa por delante del francés Michel Platini (9).

En el plano personal, el delantero de la Juventus de Turín tiene en el punto de mira el récord mundial de goles con la selección del iraní Ali Daei (109), del que sólo le separan tres goles.

El cinco veces ganador del Balón de Oro puede aún mejorar una estadística personal: hasta hoy no ha marcado contra Alemania en sus partidos en el Mundial 2006 y 2014, ni en la Eurocopa 2008 y 2012.

Pero por contra ha marcado nueve goles al arquero alemán Manuel Neuer en Liga de Campeones en seis partidos, con... tres dobletes y un triplete.