Qué canal transmite Portugal vs Francia; Eurocopa 2021

Ya clasificada a octavos de final de la Eurocopa, la campeona del mundo Francia se cruza en el camino del vigente campeón de Europa, Portugal, con la intención de conservar el liderato de grupo, mientras que los lusos deben evitar una eliminación prematura.

PORTUGAL VS FRANCIA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Portugal vs Francia se puede ver en DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes. En Estados Unidos es transmitido por SiriusXM FC, TUDN Radio, ESPN, Univision, TUDN USA, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App. Este encuentro entre portugueses y franceses se puede ver en España a través de TeleCinco Espana, Mitele Plus y en México por TUDN, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, TUDN En Vivo.

Colombia: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

México: 2:00 pm

España: 9:00 pm

El partido en Budapest es un guiño a la última final de la Eurocopa, hace cinco años, ganada en París por la Seleçao (1-0).

Cristiano Ronaldo y sus compañeros sellarán su billete a octavos de final en caso de victoria contra los 'Bleus'. Y sólo un cúmulo de circunstancias comenzando por una goleada en contra podrían apartar a Portugal de la defensa del título.

Pero el equipo de Fernando Santos no debe dar pie a la carambola, después del revés recibido el sábado pasado ante Alemania (4-2).

"La próxima misión, que es muy complicada, es contra Francia (...) nosotros queremos dar una mejor imagen respecto al último partido", declaró el volante del Wolverhampton Joao Moutinho.

- Ronaldo sin gol contra Francia -

Portugal dispone de armas para ello; con Ruben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diego Jota y sobre todo el inoxidable Cristiano Ronaldo, quien, a sus 36 años, busca el récord de Ali Daei como máximo goleador de la historia con la selección (107 goles por los 109 del iraní).

Pero el quíntuple ganador del Balón de Oro presenta una anomalía ante Francia: Cristiano Ronaldo perforó las redes de cerca de cuarenta selecciones nacionales, pero nunca las de Francia en seis partidos.

Frenarlo será "tarea de todos" porque el delantero de la Juventus de Turín "se mueve mucho por la línea de ataque", avisó Lucas Digne. "Siempre hay que tener un ojo pendiente de él, comunicarnos bien y no dejar demasiados espacios".