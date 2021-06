Qué canal transmite Suecia vs Ucrania; Eurocopa 2021

Unos centenares de kilómetros más al norte, en Glasgow (Escocia), se vivirá el choque entre los dos 'submarinos amarillos': la sorprendente Suecia contra una Ucrania repescada como tercera de grupo.

SUECIA VS UCRANIA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Suecia vs Ucrania se puede ver en DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes. En Sudamerica también lo puede apreciar por DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports. En Estados Unidos es transmitido por TUDN Radio, TUDN App, SiriusXM FC, Univision, ESPN, TUDN USA, TUDN.com, Univision NOW. Este encuentro entre ingleses y alemanes se puede ver en en México por Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

Colombia: 2:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Estados Unidos: 2:00 pm (este), 11:00 am (pacífico)

México: 2:00 pm

España: 9:00 pm

Los ucranianos, que pasaron a octavos con el discreto bagaje de un único triunfo ante la modesta Macedonia del Norte (2-1), podrán reivindicarse.

Parte de sus opciones pasarán por el partido que realice su estrella Andriy Yarmolenko (autor de dos de los cuatro goles del equipo) ante una Suecia que palió la ausencia de su delantero Zlatan Ibrahimovic con un bloque donde prima el juego colectivo por encima de las individualidades.

Aunque los suecos cuentan con Emil Forsberg, 3 goles en el torneo, quien tratará de reducir la diferencia con Cristiano Ronaldo, 5 goles pero ya eliminado, y con el checo Patrik Schick, 4 goles y aún en liza.