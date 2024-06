Suiza debutó con victoria ante Hungría en la Eurocopa 2024

En un vibrante partido disputado en Colonia, la selección de Suiza comenzó con buen pie su andadura en la Eurocopa 2024 al imponerse por 3-1 a Hungría en el Grupo A del torneo europeo. Esta victoria coloca a los helvéticos al mismo nivel que el anfitrión, Alemania, en la lucha por el liderato del grupo.

Desde el inicio del encuentro, Suiza mostró su dominio en el campo, controlando el ritmo del juego y generando varias oportunidades de gol. El primer tanto no tardó en llegar, y fue Kwadwo Duah quien abrió el marcador a los doce minutos. Un centro preciso de Michel Aebischer fue aprovechado por Duah, quien con gran frialdad superó al portero húngaro Peter Gulacsi, desatando la alegría entre los aficionados suizos.

A pesar del dominio suizo, Hungría tuvo su mejor oportunidad en la primera parte con un cabezazo peligroso de Willi Orban en el minuto 40. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado y el balón no encontró la red. Suiza, en cambio, no desperdició su chance de aumentar la ventaja. Justo antes del descanso, Aebischer anotó el segundo gol con un potente disparo desde el borde del área, consolidando la superioridad de su equipo.

La segunda mitad del encuentro vio a una Hungría más decidida a cambiar el rumbo del partido. Su esfuerzo fue recompensado en el minuto 66 cuando Barnabás Varga recortó distancias. El gol, que necesitó la ratificación del VAR, devolvió la esperanza a los húngaros y añadió tensión al juego.

A medida que avanzaban los minutos, Hungría buscaba con insistencia el empate, pero la defensa suiza se mantuvo firme. Cuando el reloj marcaba el minuto 90, Breel Embolo aprovechó un contraataque letal para anotar el tercer gol y sentenciar el partido. Con este tanto, Embolo no solo aseguró la victoria, sino que también dio un golpe de autoridad en el grupo, demostrando que Suiza está lista para competir al más alto nivel.

El debut victorioso de Suiza en la Eurocopa 2024 no solo es un impulso moral significativo, sino que también envía un mensaje claro a sus rivales en el torneo. Con una combinación de solidez defensiva y eficacia en ataque, la Nati se perfila como un contendiente serio para avanzar en la competición y buscar la gloria en tierras alemanas.

Cabe recordar que en un partido del mismo grupo, Alemania goleó a Escocia, por lo que junto a Suiza son los grandes favoritos de la zona A.