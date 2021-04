UEFA confirmó ocho sedes con público para la Eurocopa y cuatro están en duda

La UEFA anunció este viernes que ocho sedes de la Eurocopa 2020 han confirmado que habrá público en distintos porcentajes en los partidos que acogerán y que las otras cuatro, que son Bilbao, Múnich, Roma y Dublín, tienen hasta el 19 de abril para proporcionar información adicional sobre sus planes.



"En esa fecha se tomarán las decisiones finales sobre la celebración de los partidos en esas cuatro sedes" y se comunicará más información para quienes hayan adquirido entradas en las mismas, señaló el organismo en un comunicado.



La UEFA mostró su satisfacción porque las sedes de San Petesburgo, Budapest, Baku, Amsterdam, Bucarest, Copenhague, Glasgow y Londres han confirmado la capacidad de su estadios entre un 25% y un 100%, en base a sus previsiones de mejora de la situación sanitaria en sus países en junio y julio.



También expresó su agradecimiento tanto a las federaciones como a las autoridades nacionales y locales por colaborar para "garantizar el regreso seguro" del público a los estadios.

Lea también: Santa Fe y América ya tienen grupos para la Copa Libertadores: fechas y sorteo



- Sedes confirmadas con capacidad entre 25% y 100%



Según los datos facilitados por la UEFA, San Petersburgo ha confirmado una capacidad del 50%, con la posibilidad de aumentarla a finales de abril, y Budapest tiene como objetivo que los estadios puedan estar ocupados a plena capacidad, con estrictos requisitos de entrada que los espectadores deben cumplir.



Baku ha confirmado un aforo del 50% y los seguidores de las selecciones participantes deberán presentar un resultado negativo en la prueba de la covid-19 para entrar en Azerbaiyán.



Amsterdam, Bucarest, Copenhague y Glasgow han asegurado un aforo del 25%-33% y las cuatro sedes mantienen abierta la posibilidad de aumentar la capacidad a finales de este mes, según la evolución de sus programas de pruebas masivas y las condiciones sanitarias generales.



Londres ha confirmado una capacidad mínima del 25% para los tres partidos de la fase de grupos y el de octavos de final y espera asegurar un aforo mayor para las semifinales y la final a principios de junio.

De interés: Refuerzo para la Champions: Santos Borré es pretendido por histórico de Europa



La UEFA señaló que la previsión de público en las sedes responde también al desarrollo del programa de vacunación de los países y a las medidas previstas para la reapertura de la economía y la previsión de una reducción del virus en la estación más cálida, así como que algunos países anfitriones habían incluido la Eurocopa 2020 en su estrategia nacional de recuperación



Igualmente resaltó el trabajo hecho estrechamente por su parte con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para adaptar la herramienta de evaluación de riesgos covid-19 de este organismo a la Eurocopa 2020.



- Desplazamiento aficiones y entradas



Respecto a los aficionados que tengan intención de viajar, la UEFA advirtió de las posibles dificultades ante las situaciones cambiantes y recomendó que tengan en cuenta las restricciones y los requisitos de entrada en las fronteras, incluida la cuarentena, vigentes en ese momento, ya que no habrá exenciones para los poseedores de entradas en nueve países anfitriones.



Únicamente los titulares de entradas que viajen a Baku, Budapest y San Petersburgo podrán beneficiarse de procedimientos especiales que les eximirán de las prohibiciones de entrada o de la exigencia de cuarentena.



Quienes viajen a Budapest y no sean residentes deberán presentar un resultado negativo de dos pruebas realizadas en los 5 días anteriores a su entrada en Hungría o un certificado de infección previa válido en los 6 meses anteriores a su llegada al país.



En el caso de San Petersburgo las autoridades están estudiando la posibilidad de eximir de las restricciones de viaje al público en general y a los seguidores de los equipos siempre que presenten un resultado negativo reciente.



En Baku la exención solamente se aplicará a los seguidores de los equipos participantes (ciudadanos o residentes de dicho país) que posean una entrada y presentan una prueba de un resultado negativo reciente.



Para los partidos de Bucarest los titulares de entradas podrán beneficiarse de la exención de la cuarentena con la muestra de una prueba reciente de covid-19 y si limitan su estancia a menos de tres días.



La UEFA recordó que los compradores de entradas recibirán un correo electrónico relativo a las restricciones de paso en las fronteras y los requisitos para los países anfitriones, así como la existencia de información actualizada al respecto en la web EURO2020.com y en la aplicación de la competición.



Quienes quieran devolver sus entradas pueden hacerlo en el portal de venta de entradas de la UEFA, que ya está abierto y se cerrará a las 18:00 horas (CET) del 22 de abril, para recibir un reembolso completo.



En caso de que se cambie una sede o alguna no pueda acoger espectadores la UEFA anunció la adopción de medidas especiales para los afectados que comunicará a su debido tiempo.



La venta de entradas que han sido reservadas para las selecciones de Hungría, Macedonia, Escocia y Eslovaquia, que se clasificaron a través de la repesca, empezará a principios de mayo.