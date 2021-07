UEFA revela su plan para luchar contra el amaño de partidos en selecciones y clubes

La UEFA anunció este domingo que aumentará su inversión para luchar contra el amaño de partidos de fútbol con una inversión en recursos y con el desarrollo de más unidad interna de expertos e investigadores en la materia.



A través de un comunicado oficial, el organismo presidido por Aleksander Ceferin declaró que "esta decisión" está enmarcada en el resultado de un estudio de viabilidad independiente que demostró que la inteligencia, la investigación y la prevención son los principales sectores que deben reforzarse para "luchar mejor" contra la compra de partidos.

Según informó la UEFA, el plan de acción se centrará en el refuerzo de la cooperación con las autoridades internacionales y locales pertinentes, en el aumento de la experiencia y el apoyo a las personas clave que luchan contra el amaño de partidos a nivel nacional e internacional así como en el desarrollo de un programa completo de educación, concienciación, formación, desarrolló, refuerzo de los recursos humanos y uso de herramientas tecnológicas adicionales para identificar mejor los problemas de integridad.



"Estas medidas permitirán a la UEFA desarrollar su potencial para cumplir estratégicamente sus objetivos estatutarios de impedir todos los métodos o prácticas que puedan poner en peligro la uniformidad de los partidos o las competiciones o dar lugar a abusos en el fútbol, y de promover y proteger las normas éticas y la buena gobernanza en el fútbol europeo", explicó la UEFA.



"Se invertirán recursos adicionales para atajar y desbaratar las operaciones de los grupos de delincuencia organizada que tienen como objetivo los partidos de fútbol europeos y las competiciones, desarrollando una colaboración más estrecha con los organismos encargados de la aplicación de la ley en Europa", agregó.



Además, destacó que a partir de la temporada 2022/23, la federaciones miembro de la UEFA deberán nombres a un encargado de Responsabilidad Social en el Fútbol (FSR) y desarrollar una estrategia global de FSR a partir de la próxima temporada.

"Las federaciones miembro de la UEFA que no puedan demostrar que cuentan con los recursos humanos adecuados para el fútbol y la responsabilidad social deben utilizar primero parte de la financiación para este fin antes de poder solicitar otros proyectos. Pueden utilizar hasta el 25% de la financiación para cubrir los gastos de personal", apuntó.



"La UEFA apoyará un máximo de dos proyectos por temporada que: a) aborden una o más de las políticas de FSR (Fútbol y Responsabilidad Social) de la UEFA (Artículo H.5) con un enfoque a largo plazo y tengan un vínculo claro con la estrategia de FSR de la federación, si existe; o b) apoyen el desarrollo de la estrategia de FSR de la federación, de acuerdo con las políticas de FSR de la UEFA; o c) contribuyan a educar al personal en materia de FSR", culminó.