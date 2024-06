Un eliminado, tres clasificados y 12 selecciones vivas: posiciones en Eurocopa tras fecha 2

Las sorpresas no dejan de aparecer en la Eurocopa 2024. Aunque se especulaba mucho del partido entre España vs Italia y Países Bajos vs Francia, quedaron a deber, especialmente los italianos que cayeron por un gol en contra y neerlandeses y franceses en un parco empate sin goles. Georgia y Albania consiguieron sus primeras unidades en una copa europea tras igualar ante Chequia y Croacia respectivamente.

Como si fuera poco, a lo largo de la segunda jornada, también se dio la primera sorpresa con la salida de un astro de manera anticipada. Polonia cayó en sus dos salidas sin Robert Lewandowski, y por enfrentamiento directo con Austria, ya no puede clasificar como mejor tercera.

Vea también: Bélgica revivió en la Eurocopa y es líder, desplazando a Rumania: todos vivos en el grupo

Inglaterra, que es la actual subcampeona desilusiona por un empate ante Dinamarca y por el flojo nivel que ha demostrado, y tendrá que jugársela toda en la última fecha. Así como los ingleses, Italia, vigente campeón deberán hacer lo propio contra Croacia.

Alemania España y Portugal son las primeras tres selecciones clasificadas a los octavos de final, y deberán definir la primera plaza en sus respectivos grupos. Ucrania, Bélgica y Austria revivieron en sus zonas y pueden aspirar a la clasificación en la jornada definitiva. Además, en el grupo de los belgas, las cuatro selecciones empatan con tres unidades.

TABLA DE POSICIONES DE LA EUROCOPA TRAS LA FECHA 2

Grupo A

1. Alemania – 6 puntos | +6 DG

2. Suiza – 4 puntos | +2 DG

3. Escocia – 1 punto | -4 DG

4. Hungría – 0 puntos | -4 DG

Grupo B

1. España – 6 puntos | +4 DG

2. Italia – 3 puntos | 0 DG

3. Albania – 1 punto | -1 DG

4. Croacia – 1 punto | -3 DG

Le puede interesar: Portugal goleó a Turquía y clasificó a octavos de la Eurocopa

Grupo C

1. Inglaterra – 4 puntos | +1 DG

2. Dinamarca – 2 puntos | 0 DG

3. Eslovenia – 2 puntos | 0 DG

4. Serbia – 1 punto | -1 DG

Grupo D

1. Países Bajos – 4 puntos | +1 DG

2. Francia – 4 puntos | +1 DG

3. Austria – 3 puntos | +1 DG

4. Polonia – 0 puntos | -3 DG

Grupo E

1. Bélgica – 3 puntos | +1 DG

2. Rumania – 3 puntos | +1 DG

3. Eslovaquia – 3 puntos | 0 DG

4. Ucrania – 3 puntos | -2 DG

Grupo F

1. Portugal – 6 puntos | +4 DG

2. Turquía – 3 puntos | -1 DG

3. Chequia – 1 punto | -1 DG

4. Georgia – 1 punto | -2 DG