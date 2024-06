[Video] El delantero de Eurocopa que genera memes: "Parece del equipo de mi barrio"

En la Eurocopa que se disputa en estos momentos, un jugador de la selección húngara ha captado la atención de millones de aficionados al fútbol, no tanto por sus habilidades en el campo, sino por su peculiar apariencia y el revuelo que ha generado en las redes sociales. Se trata de Martin Ádám, un delantero de 29 años, cuya participación en el partido contra Suiza ha desatado una ola de memes y comentarios jocosos en internet.

Ádám, quien entró como suplente en la derrota de Hungría por 3-1 ante Suiza, ha sido objeto de burlas debido a su aspecto físico, que muchos consideran inusual para un futbolista profesional de élite. Con una barba larga y pelirroja, y un cuerpo robusto, Ádám ha sido comparado con personajes de series como "Vikingos" o muchos lo comparan con algún compañero de su equipo de barrio en torneos amateur. Esta singular apariencia ha llevado a muchos a decir que parece más un jugador de un equipo de barrio que un delantero en la Eurocopa.

¿Quién es este jugador?

Sin embargo, más allá de las apariencias, las estadísticas de Martin Ádám revelan a un jugador con una carrera sólida y destacada. Actualmente, Ádám juega para el equipo Ulsan Hyundai en Corea del Sur, donde ha marcado 8 goles y asistido en otro en 20 partidos durante la presente temporada. Desde su llegada al Ulsan en el verano de 2022, el delantero ha anotado 24 goles en 67 partidos y ha dado 9 asistencias. Estas cifras subrayan su capacidad goleadora y su importancia en el ataque del equipo.

Antes de su etapa en Corea del Sur, Ádám demostró su talento en varios clubes de Hungría. Con el Vassas, marcó 31 goles y dio 22 asistencias entre 2013 y 2019. Su siguiente paso fue con el Kaposvár, donde anotó 14 goles. No obstante, su momento de mayor brillo llegó con el Paksi, equipo en el que marcó 39 goles entre 2020 y 2022, lo que le valió su transferencia al Ulsan por 1,2 millones de euros.

En cuanto a su trayectoria con la selección húngara, el partido contra Suiza fue su vigésima primera aparición internacional, aunque solo ha logrado marcar 3 goles para su país. A pesar de esta modesta cifra, Ádám sigue siendo una pieza valiosa para el equipo nacional, especialmente en situaciones donde se necesita un cambio de ritmo o una presencia física diferente en el ataque.

El delantero habla de sus memes

La reacción en redes sociales ha sido mixta. Mientras algunos se han divertido con su apariencia, otros han elogiado su franqueza y carácter. En una entrevista con Telex.hu, Ádám comentó sobre los memes que han circulado: "Por supuesto que me llegaron un par de memes. Generalmente me hacen reír. Nací así. Esta es la forma de mi cuerpo. No puedo decir que era de este tamaño cuando era niño, pero no puedo cambiar la genética".

Además, su recuerdo de la Eurocopa pasada, donde reveló: "Claro. ¿Cómo me voy a olvidar? Estaba bebiendo cerveza en casa", ha añadido un toque de humanidad y cercanía que muchos aficionados han apreciado.

La derrota de Hungría ante Suiza dejó al equipo húngaro empatado con Escocia en el último lugar del Grupo A de la Eurocopa 2024, una situación que complica sus aspiraciones en el torneo. No obstante, la historia de Martin Ádám ha ofrecido un respiro de entretenimiento y ha puesto un rostro humano en medio de la competencia.

Martin Ádám ha demostrado que, aunque las apariencias pueden generar risas y memes, su talento y dedicación en el campo son incuestionables. Su trayectoria en diversos clubes y su perseverancia con la selección húngara destacan su verdadero valor como futbolista, más allá de cualquier burla superficial