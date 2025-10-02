Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 09:52
A qué hora y cómo ver EN VIVO Ludogorets vs. Real Betis, Europa League HOY jueves
El equipo del 'Cucho' Hernández visita Bulgaria por el torneo continental.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Ludogorets vs. Real Betis
El partido de la fecha 2 en la presente edición de la UEFA Europa League se llevará a cabo este jueves 2 de octubre a partir de las 11:45 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica por ESPN y la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.
En los Estados Unidos se podrá ver el partido sintonizando Paramount+, Amazon Prime Video y ViX, mientras que en España se tendrá que sintonizar Movistar+ o Movistar Liga de Campeones.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 11:45
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 12:45
Argentina, Uruguay y Brasil: 13:45
ET Estados Unidos: 13:45 horas
PT Estados Unidos: 10:45 horas.
Fuente
Antena 2