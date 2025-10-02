Cargando contenido

Ludogorets y Real Betis se enfrentan por la Europa League 2025-2026
Europa League
Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 09:52

A qué hora y cómo ver EN VIVO Ludogorets vs. Real Betis, Europa League HOY jueves

El equipo del 'Cucho' Hernández visita Bulgaria por el torneo continental.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Ludogorets vs. Real Betis 

El partido de la fecha 2 en la presente edición de la UEFA Europa League se llevará a cabo este jueves 2 de octubre a partir de las 11:45 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica por ESPN y la plataforma en ‘streaming’ de Disney+. 

En los Estados Unidos se podrá ver el partido sintonizando Paramount+, Amazon Prime Video y ViX, mientras que en España se tendrá que sintonizar Movistar+ o Movistar Liga de Campeones. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 11:45 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 12:45 

Argentina, Uruguay y Brasil: 13:45 

ET Estados Unidos: 13:45 horas                                      

PT Estados Unidos: 10:45 horas. 

