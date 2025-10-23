Cargando contenido

Genk vs Real Betis, Europa League
Antena 2
Europa League
Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 10:32

A qué hora y cómo ver Genk vs Real Betis EN VIVO 23 de octubre: Europa League

Se disputa una fecha más de la Europa League.

Real Betis visita en la jornada de este jueves a Genk para disputar una fecha más de la Europa League en el estadio Cegeka Arena.

Se espera protagonismo del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Siga Genk vs Real Betis EN VIVO 23 de octubre: Europa League

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 11:45

Bolivia, Chile y Venezuela: 12:45

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13:45

Transmisión en vivo

Genk

