Amorim pone en alerta al Manchester United: "me iría el día siguiente"

Amorim dejó las puertas abiertas si quieren su salida del Manchester United

Un emocionado Amorim dijo a los periodistas después del partido que se mantendría firme en su postura a pesar de la terrible racha de resultados desde que reemplazó al despedido Erik ten Hag en noviembre.

El ex entrenador del Sporting de Lisboa, que ha ganado sólo seis partidos de la Premier League con el United, dijo que todavía creía en su capacidad para cambiar las cosas en Old Trafford, pero que se marcharía si ya no lo quisieran.

"Si la directiva y los aficionados consideran que no soy la persona adecuada, me iré al día siguiente sin ninguna conversación sobre compensación... pero no voy a renunciar. Tengo mucha confianza en mi trabajo. Y, como pueden ver, no cambiaré nada en mi forma de hacer las cosas", aseguró el portugués.