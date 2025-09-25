Aston Villa vs Bologna EN VIVO, 25 de septiembre: hora y canal para ver Europa League

La temporada pasada fueron protagonistas en la UEFA Champions League y ahora serán rivales en la UEFA Europa League. Aston Villa se verá las caras con el Bologna en el Villa Park, un partido internacional que promete bastante y, además, que tendrá a un colombiano en cancha.

Jhon Janer Lucumí buscará dar el primer golpe en condición de visitante y sacar adelante el proyecto en la primera fecha de la UEFA Europa League. El formato de liga será ajustado y la idea para estos dos clubes es poder arrancar de buena manera en la competencia internacional.

Los dos clubes no vienen de buena manera en sus respectivas ligas. El Aston Villa está en la parte de abajo de la Premier League, mientras que el Bologna está en la mitad de la tabla sin posibilidades de clasificarse en estos momentos a competencias internacionales.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ASTON VILLA VS BOLOGNA POR LA PRIMERA FECHA DE LA UEFA EUROPA LEAGUE ESTE JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE

El partido que dará inicio a la UEFA Europa League entre Aston Villa y Bologna espera tener un espectáculo en el Villa Park de Birmingham. El juego dará comienzo a partir de las 2 de la tarde horario de Colombia y se podrá ver por la pantalla de ESPN y por Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.