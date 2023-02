Barcelona, sin Pedri, quiere dar el golpe ante Manchester United

El Barcelona tendrá mañana un gran momento para reivindicarse, frente a un Manchester United que se agarra a su fortaleza de Old Trafford, en un partido de vuelta de los 'play off' de la Liga Europa con la máxima exigencia y que afronta sin dos jugadores fundamentales como Pedri y Gavi, además de la ausencia de Ousmane Dembélé, que ya no jugó en la ida.



A todo ello, el 2-2 de la ida, en un espectacular encuentro lo deja todo abierto ahora que los goles en campo contrario no cuentan doble. En todo caso, los de Xavi Hernández no pueden perder si quieren continuar vivos en Europa, la gran asignatura pendiente en los últimos cursos.

Vea también: Fue figura del Sudamericano y lo buscan desde Barcelona, PSG y Arsenal



Pero para salir indemne de Old Trafford, el Barça tiene que cambiarse de traje y lucir el de LaLiga, el del equipo fiable atrás, el que maneja los partidos y no pierde el hilo del juego a la primera dificultad.



No es un enfrentamiento en el que sirvan los precedentes, porque la evolución de los equipos de Xavi Hernández y de Ten Hag ha sido muy positiva desde el inicio del curso, más en el caso del holandés, que ha sabido transformar al United, especialmente desde que se libró de tener en su plantilla a Cristiano Ronaldo.



En la ida, el 2-2 reflejó lo ocurrido. Estuvo mejor el Barcelona durante muchos minutos, pero en cuanto se adelantó en el marcador se diluyó y permitió la reacción del United, que le dio la vuelta al partido con un excepcional Rashford.



En cuanto Raphinha empató, el Barcelona pudo ganar el partido y tuvo ocasiones claras para ello, como un balón al palo, un par de buenas llegada y dos acciones reclamadas como penalti tanto por el técnico, Xavi Hernández, como por sus jugadores.



Para mañana, sin Pedri, pero sobre todo sin Gavi, que vio la amarilla que le ha acarreado la suspensión en una jugada en la que demostró su inexperiencia, Xavi tendrá que poblar su medular y dejar solamente en la delantera a dos efectivos.



Por ese motivo, uno de los dos jugadores más en forma de la delantera azulgrana (Ferran Torres y Raphinha) se quedará en el banquillo, porque todo apunta a que el Barça jugará con cuatro centrocampistas y dos delanteros, y uno de ellos es Robert Lewandowski.



Xavi y Ten Hag jugarán al gato y el ratón con Araujo y Rashford. El entrenador del Barça querrá medir a su potente defensa con el mejor delantero del United y Ten Hag intentará que este duelo no se produzca como ocurrió en la ida, donde apenas coincidieron, ya que el uruguayo jugó como lateral diestro y el delantero inglés de nueve.



En la medular, el técnico azulgrana jugaría con una línea de cuatro, formada por Busquets, de Jong, Sergi Roberto, por la derecha, y Franck Kessié por la izquierda.



El reto para el Barcelona es máximo porque el United no pierde en casa desde septiembre pasado. Precisamente fue la Real Sociedad, un equipo de LaLiga, el que lo consiguió (0-1) el pasado 8 de septiembre, con un tanto de penalti anotado por Brais Méndez.

Le puede interesar: ¿Por qué Linda Caicedo eligió a Real Madrid, en lugar de Barcelona y Chelsea?



El Manchester United se agarra a su fortaleza de Old Trafford para avistar el pase a la siguiente ronda de la Europa League. En los últimos 15 partidos de Erik Ten Hag como técnico de los 'Diablos Rojos', el United tiene un récord inmaculado en su propio campo: catorce victorias y un empate. Curiosamente, el último equipo capaz de sacar un triunfo del Teatro de los Sueños fue un equipo español, la Real Sociedad en la pasada fase de grupos.



Pero el conjunto de Mánchester ha crecido mucho desde entonces. Hasta el punto de que no se descarta que terminen luchando por ganar la Premier League, cuyo liderato está a cinco puntos de distancia. El United es el único equipo inglés que opta al cuarteto de títulos y de hecho este domingo definirán la primera final, contra el Newcastle United en la Copa de la Liga.



Esta vuelta, por lo tanto, marca el inicio de cuatro días definitorios para la temporada. Cinco años lleva el United sin ganar un título y mucho tiempo lleva esperando para eliminar en Europa a un rival del calibre del Barcelona.