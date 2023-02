Barcelona vs Manchester United: duelo élite en la Europa League

Barcelona y Manchester United, dos gigantes del fútbol mundial, se medirán mañana (18:45 CET/17:45 GMT) en un insólito duelo en la segunda competición europea, la Liga Europa, un enfrentamiento que bien podría ser programado en la Liga de Campeones por la calidad y la trayectoria que ambos firman este curso.



Si el fútbol fuera presente, los azulgrana y los 'red devils' hubieran jugado este partido en martes o en miércoles, pero ambos equipos se quedaron después de un periodo de transición, fuera de la mejor competición europea, aunque ahora apuntan con volver después de ocupar posiciones punteras en LaLiga y la 'Premier'.

El Barcelona vive su mejor momento del curso. Xavi Hernández ha dado con la tecla y su equipo empieza a tener los automatismos claros, pese a que dos de sus jugadores del once titular (Sergio Busquets y Ousmane Dembélé) están de baja por lesión.



En todo 2023, los azulgrana acumulan 10 victorias y 1 empate (frente al Betis en la Supercopa de España); su último partido partido data del 26 de octubre (0-3 en casa ante el Bayern) y en LaLiga solo han perdido un encuentro (3-1, 16 octubre en el Bernabeu).



La mejora del Barça, que vivió el principio del curso colgado a los goles de Lewandowski, se mide en su fiabilidad defensiva. Quedó fuera de la Champions porque en seis partidos encajó doce goles (2 por encuentro) y ha sacado la cabeza cuando la tripleta de centrales (Araujo-Kounde-Christensen) y Ter Stegen han estado a su mejor nivel.



Barça y United son dos viejos conocidos. Protagonistas de dos finales de la Liga de Campeones de no hace tanto y ambas resueltas a favor de los azulgrana: 2-0, 2009 (Roma); 3-1, 2011 (Londres), aunque esas referencias sirven de poco.



La actualidad demuestra el potencial de ambos. El Barça es líder destacadísimo de LaLiga, con once puntos sobre el segundo; mientras que el United se ha rehecho de un mal inicio en la 'Premier' y ahora sigue la estela de Arsenal y de City.



Se verán muchos duelos en uno. La solvencia de Araujo frente a un Rashford en racha o la duda de si los centrales del United podrán estar a la altura frente a Lewandowski, un nueve que por cierto nunca hasta mañana se ha medido a los 'red devils'.



Será un buen momento para comprobar si Pedri sigue tocado por la varita de la genialidad o si de Gea es capaz de reivindicarse en un escenario como es el Camp Nou, en el que ha encajado seis goles en las dos ocasiones que se ha puesto bajo los palos del coliseo azulgrana.



En cualquier caso, poco o nada queda ya del United de la última etapa de Cristiano Ronaldo. Menos aún de los tiempos de Ralf Rangnick o de Ole Gunnar Solskjaer. El conjunto de Old Trafford, tras muchos años de espera, vuelve a ser un conjunto competente en Inglaterra, donde ya se pelea en el podio de la liga, y ahora afronta una eliminatoria crucial para calibrar sus aspiraciones.

Erik Ten Hag, a base de mano dura -sacando del equipo a Cristiano-, y con decisiones como sentar varios meses a Jadon Sancho, traer a un 'nueve' tanque como Wout Weghorst y consolidando la pareja de centrales Raphael Varane-Lisandro Martínez, ha conseguido que el United haya ganado cinco de los últimos seis partidos y solo haya perdido una vez -ante el Arsenal- desde el 6 de noviembre.



El técnico holandés cuenta para este partido con Casemiro fresco, que se ha perdido los dos últimos encuentros por sanción, así como con un Sancho recuperado y con la opción de mantener en el once titular a Weghorst, que no marca desde el 25 de enero, pero ha sido titular en los últimos ocho encuentros, o mover a Rashford a la punta de ataque.