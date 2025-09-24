Betis vs Nottingham Forest EN VIVO, 24 de septiembre: hora y canal para ver Europa League

La final entre el Tottenham Hotspurs y Manchester United que terminó con victoria de los londinenses fue la definición de la UEFA Europa League en la primera ocasión que el torneo se jugaba con el formato nuevo de la liga. Ahora, 36 clubes aspiran por lograr el título y todo arrancará este miércoles 24 de septiembre.

Vea también: Confirmado cuánto le pagará Cerro Porteño a Jorge Bava

En el Estadio La Cartuja de Sevilla, el Real Betis recibe la visita del Nottingham Forest para afrontar la primera jornada de la UEFA Europa League. Los béticos afrontan este torneo como una revancha internacional después de haber sido subcampeones en la Conference League que perdieron contra el Chelsea.

Para este compromiso, Manuel Pellegrini convocó a sus mejores fichas, entre ellos, a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández que sí podrá ser de la partida en la UEFA Europa League, dado que se perdió la oportunidad de estar en la final y en las fases previas de la Conference, puesto que el director técnico chileno decidió no inscribirlo.

Ahora, Juan Camilo Hernández que viene a este partido con racha positiva de goles espera afianzarse con las redes en la UEFA Europa League en donde debutará en competencias internacionales. Caso contrario es el de Nelson Deossa que no se ha recuperado de una lesión y no fue convocado.

Le puede interesar: Jugador de Selección Colombia lanzó dardo a Di María: “Lo protegen un poco más”

Por su parte, el Nottingham Forest vuelve a una competencia internacional tras varios años de sequía en los que le tocó luchar con descensos y ascensos que poco duraron. Además, el club demostró en la anterior Premier League su mejor nivel y peleó hasta el final para clasificar a la Champions. No fue posible, pero tendrán Europa League.

BETIS VS NOTTINGHAM FOREST POR LA UEFA EUROPA LEAGUE: HORA Y CANAL PARA VER LA PRIMERA FECHA ESTE MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE

El partido que marcará el comienzo del camino de Real Betis y el Nottingham Forest será en el Estadio La Cartuja de Sevilla este miércoles 24 de septiembre a partir de las 2 de la tarde horario de Colombia. Además, podrá ver el juego por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Lea también: Tres equipos de Liga BetPlay pelean por lujoso fichaje de Venezuela

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.