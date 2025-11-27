Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 13:02
Betis vs Utrecht EN VIVO hora y canal para ver Europa League
Se juega la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League.
El Real Betis enfrenta a Utrecht por la quinta fecha de la UEFA Europa League, un duelo que se realizará en territorio español y en el que los colombianos Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa buscarán seguir peleando por un lugar entre los ocho mejores de la competencia para ahorrarse el partido de playoffs.
El Betis llega al partido en el noveno puesto, con los mismos puntos que el octavo y a uno del quinto, con dos victorias y dos empates sigue invicto en el torneo.
El Utrecht por su lado llega muy complicado, apenas un punto en los cuatro partidos, una derrota los dejaría realmente complicados pensando en meterse en la próxima ronda.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre Real Betis y Utrecht se jugará hoy 27 de noviembre de 2025 a partir de las 3:00p.m. y se podrá ver por la señal en vivo de Disney+.
Fuente
Antena 2