Betis vs Utrecht EN VIVO hora y canal para ver Europa League

El Real Betis enfrenta a Utrecht por la quinta fecha de la UEFA Europa League, un duelo que se realizará en territorio español y en el que los colombianos Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa buscarán seguir peleando por un lugar entre los ocho mejores de la competencia para ahorrarse el partido de playoffs.

El Betis llega al partido en el noveno puesto, con los mismos puntos que el octavo y a uno del quinto, con dos victorias y dos empates sigue invicto en el torneo.

El Utrecht por su lado llega muy complicado, apenas un punto en los cuatro partidos, una derrota los dejaría realmente complicados pensando en meterse en la próxima ronda.