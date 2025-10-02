Bologna vs Friburgo EN VIVO hora y canal para ver Europa League hoy

El Bologna de Lucumí se prepara para la segunda fecha de la Europa League en donde recibirá al Friburgo alemán. El equipo italiano llega necesitado de una victoria luego de perder en su debut frente al Aston Villa, mientras que el equipo alemán en su primera salida se impuso 2-1 sobre el Basel.

La necesidad del Bologna que es local hará que el partido se juegue con mucha intensidad en la que el central colombiano deberá estar muy atento de no dejar espacios atrás para las contras del Friburgo.