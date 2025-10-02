Actualizado:
Bologna vs Friburgo EN VIVO hora y canal para ver Europa League hoy
Bologna recibe a Friburgo por la segunda fecha de esta edición de la UEFA Europa League.
El Bologna de Lucumí se prepara para la segunda fecha de la Europa League en donde recibirá al Friburgo alemán. El equipo italiano llega necesitado de una victoria luego de perder en su debut frente al Aston Villa, mientras que el equipo alemán en su primera salida se impuso 2-1 sobre el Basel.
La necesidad del Bologna que es local hará que el partido se juegue con mucha intensidad en la que el central colombiano deberá estar muy atento de no dejar espacios atrás para las contras del Friburgo.
Bologna llega al partido con la necesidad de reivindicarse tras iniciar su campaña europea con una derrota por 1-0 ante Aston Villa. En la Serie A, el equipo ha mostrado un arranque inconsistente y sufrió un empate agónico recientemente frente a Lecce, lo que ha generado presión interna para obtener resultados. En su estadio, el Renato Dall’Ara, Bologna ha sido históricamente competitivo en competencias europeas, lo que representa una arma clave para intentar inclinar la balanza esta vez.
Friburgo entra al duelo con buen impulso, habiendo arrancado su campaña europea con victoria ante Basel y manteniendo consistencia en la Bundesliga. Bajo la dirección de Julian Schuster, el equipo alemán ha demostrado estabilidad organizativa y un estilo de juego combativo que le ha permitido obtener buenos resultados lejos de casa. A su favor está también su rendimiento europeo reciente: ha perdido apenas dos de sus últimos 13 partidos en fase de grupos de la Europa League.
Hora y canal para ver el partido
Bologna recibirá a Friburgo este jueves 2 de octubre de 2025 a partir de las 11:45a.m. y el partido se podrá disfrutar por la señal en vivo de Disney+.
