Trofeo Europa League
Trofeo Europa League.
AFP
Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 11:29

Colombia dice presente en la Europa League

Confirmados dos colombianos para la edición 25/26 de la Europa League

La UEFA Europa League ha sido un torneo en el que los colombianos han podido ser protagonistas e incluso campeones varias veces, este año ya hay 2 inscritos que sueñan con seguir los pasos.  

El Real Betis de gran campaña la temporada pasada consiguió su cupo a la Europa League por medio de su posición en la liga española, recordemos que podía haberla conseguido saliendo campeón de Conference pero perdió la final con el Chelsea.  

Este año el Betis con dos colombianos en plantilla buscará conseguir la gloria europea en una competición que no juega desde la temporada 23/24. 

Los dos colombianos debutan en Europa 

Los dos colombianos que se preparan para debutar en una competición europea distinta a las ligas domesticas son precisamente Nelson Deossa y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, este último que, si bien estuvo la temporada pasada en el Betis, no alcanzó a ser inscrito para la fase final de la Conference.  

Juan Camilo Hernández es un jugador con paso por varios equipos europeos como Huesca o Getafe, pero pese a haber estado en varios equipos nunca había tenido la oportunidad de disputar una liga europea internacional, esta será su primera vez.  

Por otro lado, Nelson Deossa está dando sus primeros pasos en el futbol europeo, jugó en varios equipos de Latinoamérica, pero el Betis es su primer equipo en el viejo continente. 

Rivales ya definidos 

La Europa League se juega con el mismo formato de Champions, una fase de liga, un playoff y después octavos, cuartos, semis y final. El Betis ya conoce sus ocho rivales en fase de liga. De local deberá enfrentar al Feyenoord, Olympique de Lyon, Nottingham Forest y Utrecht y de visitante se medirá con GNK Dinamo, Paok, Ludogorets y Genk. No es un cuadro sencillo para el equipo español. 

