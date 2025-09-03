Colombia dice presente en la Europa League

La UEFA Europa League ha sido un torneo en el que los colombianos han podido ser protagonistas e incluso campeones varias veces, este año ya hay 2 inscritos que sueñan con seguir los pasos.

El Real Betis de gran campaña la temporada pasada consiguió su cupo a la Europa League por medio de su posición en la liga española, recordemos que podía haberla conseguido saliendo campeón de Conference pero perdió la final con el Chelsea.

Este año el Betis con dos colombianos en plantilla buscará conseguir la gloria europea en una competición que no juega desde la temporada 23/24.