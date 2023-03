Cuadrado recuperó protagonismo en la Juventus y clasificó a cuartos de la Europa League

La insistencia de Dusan Vlahovic, ansioso por cerrar una racha de seis encuentros oficiales sin marcar, allanó el camino hacia los cuartos de final de la Liga Europa del Juventus, que con un tanto del delantero serbio y otro de Federico Chiesa volvió a ganar al Friburgo (0-2) para acceder a la siguiente fase de la competición europea.



Vlahovic necesitaba celebrar un gol. Se notaba en su actitud. Sobre todo en la primera parte, en la que aún reinaba la incertidumbre por la escasa renta que consiguió el conjunto italiano en la ida (1-0). En los 45 minutos iniciales, el ariete balcánico se mostró muy peleón, individualista, insistente y, finalmente, acertado para marcar y dejar al Friburgo sin opciones.

Antes, La lista de equipos ante los que no vio portería era demasiado larga para Vlahovic: Spezia, Nantes, Torino, Roma, Friburgo en la ida y Sampdoria, se libraron de los tantos del serbio, que no quería dejar pasar ni un día más sin sumar un gol más en un curso en el que ha pasado demasiado tiempo lesionado.



Enfrente, el Friburgo, arropado por un público muy implicado en animar a los suyos, soñó con la remontada hasta el minuto 45, cuando Vlahovic acertó desde el punto de penalti y después de una mano de Manuel Gulde, que tocó con el brazo dentro del área un disparo previo de Federico Gatti y provocó su segunda tarjeta amarilla.



Ahí se acabó la eliminatoria para los hombres dirigidos por Christian Streich, el 'Simeone' de Alemania que dirige el destino del Friburgo desde 2011. Con un hombre menos y por detrás en el marcador, la tarea se tornó casi imposible para la segunda parte, en la que iba a necesitar un milagro.



Pero antes de la sentencia de Vlahovic, el Friburgo también rozó la gloria. Sobre todo con un cabezazo espectacular de Mathias Ginter que salvó Wojciech Szczesny con una mano salvadora para el Juventus. Fue el único momento en el que el equipo alemán pudo meterse en la eliminatoria. No hubo muchos más, porque los hombres de Massimiliano Allegri dominaron por completo el partido, sobre todo en la primera parte.

Y es que, antes del tanto de Vlahovic, también pudo marcar en un mano a mano de Moise Kean que despejó Mark Flekken y en un disparo al larguero de Bremer. Además, Vlahovic encajó con mucha rabia que el VAR le anulara un tanto por fuera de juego del que después se desquitó desde los once metros.



Los segundos 45 minutos fueron un 'quiero y no puedo' del Friburgo y un paseo con pocos baches para el Juventus, que levantó el pie del acelerador con vistas al clásico que disputará frente al Inter dentro de tres días.



Hasta Federico Chiesa se permitió el lujo de celebrar en el tiempo añadido el segundo y al final la jornada fue perfecta para el cuadro turinés: Vlahovic calmó su ansiedad anotadora y nombres como Ángel Di María, en el banquillo todo el duelo, descansó para afrontar con garantías los siguientes compromisos de su equipo.