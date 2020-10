Dávinson Sánchez fue titular en goleada de Tottenham sobre LASK Linz en Europa League

El Tottenham ganó su partido ante el LASK Linz de la primera jornada (3-0), en el estreno como titular de Gareth Bale en su nueva etapa en el club londinense, cedido por el Real Madrid.

El galés formó parte de las rotaciones establecidas por el técnico Jose Mourinho, que reservó para el duelo a titulares habituales como el portero francés Hugo Lloris, el atacante Harry Kane o el coreano Son Heung Min.

Bale, que ya debutó con los spurs el pasado domingo en el choque contra el West Ham, cuando jugó los últimos veinte minutos, disputó una hora frente el LASK y participó directamente en el segundo tanto de su equipo, un autogol del panameño Andrés Andrade cuando intentó interceptar un pase del galés.

Fue a la media hora, diez minutos después de que el brasileño Lucas Moura abriera el marcador.

En la segunda parte, en el tramo final, el coreano Son redondeó la primera victoria europea del Tottenham.

FULL-TIME: Our Europa League campaign kicks off with a win!



⚪ #THFC 3-0 #LASK ⚫ pic.twitter.com/eMIYW9PXE8