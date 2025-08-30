Durán volverá a verse con Emery y Aston Villa: ya hay fecha oficial

Infortunadamente para el Fenerbahce en una misma semana se quedaron sin las chances de jugar la UEFA Champions League y sin José Mourinho. El duelo entre Jhon Jáder Durán y Richard Ríos lo ganó el volante del Benfica que despidió a los turcos de la máxima competencia de Europa.

Vea también: Alerta en la Selección Colombia; jugador convocado salió lesionado en su club

Pese a esto, Jhon Jáder Durán, a la espera de conocer a su nuevo entrenador sí jugará competencia internacional clasificándose para el segundo torneo más importante. Pues, Fenerbahce tendrá que consolarse con afrontar la UEFA Europa League con la necesidad de llegar lejos en la fase de liga y luego, en los octavos de final.

Como ha sido costumbre con el nuevo formato de competencias internacionales, Fenerbahce esperó sus ocho rivales que salieron aleatoriamente por medio de un software. En esa selección de oponentes, el destino volvió a cruzar a Jhon Jáder Durán nada más ni nada menos que con el Aston Villa y con Unai Emery, su anterior entrenador y equipo.

JHON DURÁN SE ENCONTRARÁ CON EL ASTON VILLA Y UNAI EMERY

No fue la mejor forma de salir del Aston Villa por parte de Jhon Jáder Durán que hizo lo posible para buscar su salida. De hecho, quedó mal con la afición cuando se hablaba de su adiós y en un en vivo se hizo viral el gesto con sus brazos en forma de martillo que ponía su futuro en el West Ham.

Aunque salieron esos rumores, nunca se dio su salida al West Ham. Fue uno de los mejores suplentes en la Premier League reportándose con varios goles ingresando en segundos tiempos, pero quería jugar y esa chance se la dieron en Al Nassr y Fenerbahce.

Le puede interesar: Beccacece vuelve a la polémica en Ecuador: convocatoria con discutido jugador

Su salida la estaba buscando desde hace tiempos y se despidió del Villa Park de manera silenciosa. Unai Emery extrañó su salida, pero era inevitable. Después de un año, Jhon Jáder Durán se volverá a ver las caras con Aston Villa y ya hay fecha para ello.

En la Europa League, Aston Villa tendrá que visitar un infierno que son los estadios turcos. Los villanos se verán con Jhon Durán el 22 de enero de 2026 a partir de las 12:45 de la tare horario de Colombia para afrontar la séptima jornada de la Europa League.

Seguramente no será una visita tranquila para el Aston Villa por la manera como se vive el fútbol en Turquía y mucho menos por quien los esperará con Jhon Durán como el principal rival.

EL CALENDARIO DEL FENERBAHCE DE JHON DURÁN EN LA EUROPA LEAGUE

La caída ante el Benfica clasificó al Fenerbahce de Jhon Durán a la UEFA Europa League. Sobre el final de la fase de liga, enfrentarán al Aston Villa, pero no será el único compromiso que deberán saldar.

Lea también: Dayro apunta a otro récord: la marca que rompería en Selección Colombia

En la primera fecha enfrentarán al Dinamo de Zagreb de local, luego recibirán al Niza. Harán lo propio ante el Stuttgart, visitarán al Viktoria Plzen, recibirán al Ferencváros, serán locales contra el Brann. Vendrá el juego con Aston Villa y finalizarán en Rumania contra el Steaua Bucarest.