Emery asegura que "no son los favoritos", pero se ilusionan con el título

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, aseguró este martes que en la final de la Liga Europa que les mide este miércoles al Manchester United en Polonia no son los favoritos pero está convencido de que su equipo tiene "lo necesario para pugnar por el título".



“Diez meses atrás hablábamos de equipos favoritos en Europa League. El Manchester era el gran favorito. Nosotros somos candidatos. Nos veíamos capaces de colarnos entre los mejores y lo hemos conseguido. Somos candidatos firmes a pugnar por el título, pero ellos son favoritos. Tienen grandes jugadores y mucha historia. Tenemos argumentos para encontrar nuestras opciones reales de ganar la copa”, dijo en rueda de prensa.

Emery señaló que la Liga Europa es una competición "muy complicada" porque hay "grandes equipos" y que el Villarreal se ha ganado un hueco entre los grandes. "Ha sido muy merecido. Queremos dar nuestra mejor versión, a través de nuestras cualidades, plasmando nuestra idea de juego”, añadió.



“Este proyecto tiene credibilidad y reconocimiento. Es un proyecto estable, que ha vivido grandes momentos. Está diseñado para hacer cosas importantes. El club ha ido rompiendo barreras en los últimos años y esta temporada hemos quebrado el techo de las semifinales. Estamos orgullosos, pero nos vemos responsables y queremos dar un paso. Queremos ganar la competición”, subrayó.



El entrenador del Villarreal considera que deben llevar el partido a su terreno y sacar la personalidad, a la vez que cree que deben ser superiores en algunas fases del duelo y contrarrestar las cualidades individuales y colectivas del United para que no salgan a relucir.



“Todas las finales son diferentes. A veces partes de favorito y a veces, no. Ser favorito solo importa en la previa. Durante el partido importa mucho el momento anímico y las oportunidades que encuentres durante el encuentro”, dijo Emery.



En ese sentido, destacó que han sido “un equipo muy fiable, que ha encontrado buenas respuestas". El Manchester United "se puede sentir favorito y con capacidad de ganar a cualquiera, pero nosotros tenemos argumentos para disputar la final”, agregó.



Emery desveló que Samu Chukwueze no llega al partido, mientras que el argentino Juan Foyth "se ha entrenado con normalidad y sí estará disponible para utilizarlo”.

Respecto a la bajas del rival, Unai Emery apuntó que el Manchester está preparado para suplir a jugadores lesionados porque tiene "una calidad muy grande" en su plantilla. "Respetamos al rival y a sus jugadores. Respetamos la competición y al rival, pero desde ahí queremos ser nosotros mismos e imponer nuestro juego en el campo”, destacó.



“Siento la obligación y el orgullo de defender al Villarreal. A todo el club. A este proyecto, que es muy grande. Desde esa responsabilidad, quiero disfrutar de este proyecto y defender al Villarreal en la final”, concluyó.