Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Aston Villa vs Maccabi TA
Europa League 2025 - 2026
Actualizado:
Lun, 03/11/2025 - 15:00

Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv: partido en vivo por la fecha 4 de Europa League 2025 - 2026

Aston Villa se enfrenta a Maccabi Tel Aviv, en Europa League 2025 - 2026

Aston Villa se enfrenta a Maccabi Tel Aviv por Europa League 2025 - 2026 este 06 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv: número de goles marcados y partidos jugados

