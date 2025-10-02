Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Celta vs PAOK
Europa League 2025 - 2026
Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 14:00

Celta de Vigo vs PAOK Salonika: partido en vivo por la fecha 2 de Europa League 2025 - 2026

Celta de Vigo se enfrenta a PAOK Salonika, en Europa League 2025 - 2026

Celta de Vigo se enfrenta a PAOK Salonika por Europa League 2025 - 2026 este 02 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Celta de Vigo vs PAOK Salonika: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Celta de Vigo

Celta de Vigo

Imagen
PAOK

PAOK Salonika

Imagen
Europa League

Europa League

Cargando más contenidos

Fin del contenido