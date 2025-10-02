Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 14:00
Celta de Vigo vs PAOK Salonika: partido en vivo por la fecha 2 de Europa League 2025 - 2026
Celta de Vigo se enfrenta a PAOK Salonika, en Europa League 2025 - 2026
Celta de Vigo se enfrenta a PAOK Salonika por Europa League 2025 - 2026 este 02 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Celta de Vigo vs PAOK Salonika: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2