Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Maccabi TA vs Midtjylland
Europa League 2025 - 2026
Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 14:00

Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland: partido en vivo por la fecha 3 de Europa League 2025 - 2026

Maccabi Tel Aviv se enfrenta a Midtjylland, en Europa League 2025 - 2026

Maccabi Tel Aviv se enfrenta a Midtjylland por Europa League 2025 - 2026 este 23 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland: número de goles marcados y partidos jugados

Maccabi Tel Aviv

Midtjylland

Europa League

