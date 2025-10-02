Cargando contenido

Nottm Forest vs Midtjylland
Europa League 2025 - 2026
Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 14:00

Nottingham Forest vs Midtjylland: partido en vivo por la fecha 2 de Europa League 2025 - 2026

Nottingham Forest se enfrenta a Midtjylland por Europa League 2025 - 2026 este 02 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Nottingham Forest vs Midtjylland: número de goles marcados y partidos jugados

Nottingham Forest

Midtjylland

Europa League

