Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
PAOK vs Maccabi TA
Europa League 2025 - 2026
Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 11:50

PAOK Salonika vs Maccabi Tel Aviv: partido en vivo por la fecha 1 de Europa League 2025 - 2026

PAOK Salonika se enfrenta a Maccabi Tel Aviv, en Europa League 2025 - 2026

PAOK Salonika se enfrenta a Maccabi Tel Aviv por Europa League 2025 - 2026 este 24 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

PAOK Salonika vs Maccabi Tel Aviv: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
PAOK

PAOK Salonika

Imagen
Maccabi Tel Aviv

Maccabi Tel Aviv

Imagen
Europa League

Europa League

Cargando más contenidos

Fin del contenido