Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Betis vs Nottm Forest
Europa League 2025 - 2026
Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 14:00

Real Betis vs Nottingham Forest: partido en vivo por la fecha 1 de Europa League 2025 - 2026

Real Betis se enfrenta a Nottingham Forest, en Europa League 2025 - 2026

Real Betis se enfrenta a Nottingham Forest por Europa League 2025 - 2026 este 24 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Real Betis vs Nottingham Forest: número de goles marcados y partidos jugados

Transmisión en vivo

Real Betis

Real Betis

Nottingham Forest

Europa League

Europa League

