La Roma enfrenta al Ajax por el partido de vuelta de los cuartos de final del certamen. Los dos equipos juegan una de las llaves más atractivas donde el cuadro italiano se fue ganando 2-1 en territorio neerlandés.

Siga EN VIVO Roma vs Ajax, cuartos Europa League

El histórico conjunto del Ajax buscará remontar para llegar a una nueva semifinal europea en su búsqueda por el título.

Separado por siete puntos de la zona de Liga de Campeones en la Serie A, el Roma del portugués Paulo Fonseca ve en la Liga Europa la gran oportunidad para poner las manos sobre un trofeo internacional y, de paso, garantizarse su presencia en la próxima Copa de Europa. Para hacerlo deberá sobreponerse a una serie de bajas importantes, como las de Leonardo Spinazzola, Nicoló Zaniolo, Stephan El Shaarawy o el albanés Marash Kumbulla.

Unas ausencias ilustres que aumentan la responsabilidad sobre los líderes del equipo, como Lorenzo Pellegrini o el bosnio Edin Dzeko, favorito para salir desde el comienzo en la delantera. Fonseca puede contar además con un español Borja Mayoral en gran estado de forma, tras marcar el último fin de semana un golazo decisivo para doblegar al Bolonia en el Olímpico.

"Borjita", cedido en Roma por el Real Madrid, es además el máximo artillero de la Liga Europa, con siete goles. En total, suma catorce en su primera temporada en Italia. El cuadro de Fonseca, que se juega una parte importante de su futuro, deberá además aumentar la concentración en defensa, su punto débil en esta campaña, para contener el poderío del equipo holandés. El Ajax acude a la capital italiana con la esperanza de repetir la gesta conseguida hace dos temporadas en el Santiago Bernabéu, cuando le dio la vuelta a los octavos de final de la Liga de Campeones en una eliminatoria que comenzó perdiendo en Amsterdam por 1-2, el mismo resultado obtenido hace una semana contra el Roma.

Aquella remontada aún permanece en la memoria colectiva de los aficionados del Ajax. No obstante, solo tres de los once jugadores que tumbaron al Real Madrid (1-4) en su casa, -Nicolás Tagliafico, David Neres y Dusan Tadic- estarán presentes mañana en el estadio Olímpico. Estos dos últimos, junto al brasileño Antony dos Santos, formarán la línea ofensiva que deberá marcar al menos dos goles para pasar a las semifinales de la Liga Europa. El Ajax tiene la desventaja de jugar tres días después la final de la Copa de Países Bajos contra el Vitesse. En Italia, los neerlandeses echarán de menos otra vez al delantero Sébastian Haller, el fichaje más caro en la historia del club que no participa en la competición europea debido a un error administrativo.

El marfileño lleva ocho goles en los trece partidos jugados en la Eredivisie y su tanto del pasado domingo, frente al modesto Waalwijk, le dio los tres puntos a su equipo (0-1). En el capítulo de altas, el entrenador Erik ten Hag espera volver a contar con el defensa Perr Schuurs y el portero Maarten Stekelenburg, que no fueron convocados para el partido de ida por lesión.

El más que probable regreso de Stekelenburg bajo los palos devolvería al banquillo al joven guardameta Kjell Scherpen, duramente criticado en Amsterdam por su error en el primer gol del Roma en el encuentro de ida. Lorenzo Pellegrini lanzó un tiro libre aparentemente fácil de bloquear, pero al arquero se le escurrió el esférico de las manos y la pelota entró en la portería.