Amorim no se conformó con ser finalista de la Europa League: cruda critica tras clasificar

Como dictaba la lógica, no hubo milagro en Old Trafford. El Athletic Club de Bilbao soñó durante unos minutos con la remontada gracias a un golazo de Mikel Jauregizar, pero fue arrollado en la recta final de partido. La ida y ese doloroso 0-3 en San Mamés fue demasiado para un Athletic que se queda sin la oportunidad histórica de jugar la final de la Europa League en su estadio.



En cualquier otra situación, pensar en remontar un 0-3 al United en Old Trafford sería tratado de locura, del pensamiento que solo un necio podría tener, pero a este United, el peor en la historia de la Premier League y definido como su entrenador como el peor equipo inglés en poder levantar un título europeo, le puede ocurrir cualquier cosa.



Contundentes declaraciones de Amorin tras ser finalista de la Europa League

Poco a poco se fue extinguiendo la llama de una remontada que solo se acercó al imaginario bilbaíno en ese disparo de Jauregizar. No pudo llegar a ser tangible, quizás por las bajas o por los errores de la ida y, aunque el Athletic volvió a competir, como hace trece años, esta vez el resultado fue mucho más amargo.

Por el lado de la escuadra inglesa, aunque se creía que el panorama iba a ser más alentador y lleno de celebración, el estratega Amorin puso los pies sobre la tierra y le dejó claro a los hinchas y medios que aún no habían conseguido nada. El verdadero partido importante será contra Tottenham en Bilbao.

“Lo único que me preocupa es el próximo partido, que no se lesione ningún jugador para la final. Si no la ganamos, esto no significa nada. Necesitamos tener a todos disponibles para la final, tener un poco de suerte y estar acertados. Somos casos parecidos. Es un momento difícil para los dos y uno de los dos va a ganar. Va a ser una gran final y vamos a tratar de ganar. Es difícil explicar lo que significa entrenar a este club, pero le queremos dar algo a los aficionados porque hemos estado fatal en la Premier League”

¿Cuándo será la final de la Europa League?

La final de la UEFA Europa League 2025 se disputará el miércoles 21 de mayo a las 21:00 horas (hora local) en el Estadio de San Mamés, ubicado en Bilbao, España. Este emblemático estadio, con capacidad para aproximadamente 50,000 espectadores, será el escenario de un emocionante enfrentamiento entre dos equipos ingleses: Tottenham Hotspur y Manchester United.