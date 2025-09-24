Niza vs Roma EN VIVO 24 de septiembre: cómo ver Europa League

Los protagonistas de una nueva edición de la Europa League serán Niza vs Roma, dos escuadras históricas que llegan con la necesidad de sumar a tres unidades para dejar atrás el "trago amargo" de las competencias locales.

Niza tendrán la oportunidad de volver a auspiciar como local, en el mítico Allianz Riviera, y, aunque lograron mantener la permanencia en la Ligue 1, no tienen muy contentos a los hinchas con la seguidilla de empates, partidos perdidos y la cantidad de lesiones que se han presentado.

Mientras que la escuadra comandada por Gian Piero Gasperini, llega con un rendimiento bastante bueno en cuanto a la liga local, ya que en el inicio de la nueva edición de la Serie A se están quedando en la casilla 4 con 9 unidades.

Siga Niza vs Roma EN VIVO 24 de septiembre: hora y canal para ver la Europa League

El compromiso entre Niza vs Roma se jugará en el Allianz Riviera a partir de las 14:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 16:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva final de la Europa League, se podrá ver a través de ESPN, Disney+ Premium, FOX Sports y también podrá seguirla por medio de Antena 2.