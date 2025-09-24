Niza vs Roma EN VIVO 24 de septiembre: cómo ver Europa League
Así podrá ver en vivo el partido entre Niza vs Roma en Europa League.
Los protagonistas de una nueva edición de la Europa League serán Niza vs Roma, dos escuadras históricas que llegan con la necesidad de sumar a tres unidades para dejar atrás el "trago amargo" de las competencias locales.
Niza tendrán la oportunidad de volver a auspiciar como local, en el mítico Allianz Riviera, y, aunque lograron mantener la permanencia en la Ligue 1, no tienen muy contentos a los hinchas con la seguidilla de empates, partidos perdidos y la cantidad de lesiones que se han presentado.
Mientras que la escuadra comandada por Gian Piero Gasperini, llega con un rendimiento bastante bueno en cuanto a la liga local, ya que en el inicio de la nueva edición de la Serie A se están quedando en la casilla 4 con 9 unidades.
Siga Niza vs Roma EN VIVO 24 de septiembre: hora y canal para ver la Europa League
El compromiso entre Niza vs Roma se jugará en el Allianz Riviera a partir de las 14:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 16:00 horas.
En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva final de la Europa League, se podrá ver a través de ESPN, Disney+ Premium, FOX Sports y también podrá seguirla por medio de Antena 2.