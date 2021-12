Europa League: cuáles son los cruces de la próxima ronda y cuándo se juegan

Este lunes 13 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la próxima ronda de la UEFA Europa League posterior al de octavos de Champions, en donde quedaron definidos los cruces que precederán los octavos de final, instancia a la cual entrarán los equipos que avanzaron como primeros en sus grupos.

Vea también: Oficial: debido a algunas inconsistencias, se repetirá el sorteo de Champions

Así, tal como se desarrolló en el sorteo de Champions, no se podían generar cruces entre equipos de un mismo país, norma que quedará abolida para los octavos de final.

De tal forma, el duelo más interesante será el que disputen Barcelona frente a Napoli, en vista de todos los ingredientes que se juntan allí, entre ellos, el nombre Diego Armando Maradona.

Asimismo, hay cruces como Zenit vs Betis -en el cual estará Wilmar Barrios- y Atalanta vs Olympiacos, que pintan bastante interesantes, además de Porto vs Lazio que dará de qué hablar.

Cómo quedaron los cruces de dieciseisavos de final de la Europa League

Barcelona vs Napoli

Zenit vs Betis

Sevilla vs Dinamo Zagreb

Porto vs Lazio

Dortmund vs Rangers

Atalanta vs Olympiacos

Sheriff vs Braga

Leizpig vs Real Sociedad

Le puede interesar: Luis Fernando Muriel habría pedido salir de Atalanta

Cabe recordar que los partidos en mención se jugarán primero con la localía de los equipos ubicados a la izquierda, que son los provenientes de Champions.

Cuándo se jugarán los partidos de la próxima ronda de la Europa League

En cuanto a las fechas, se estima que estos compromisos se lleven a cabo los días 17 de febrero y 10 de marzo; para que los ganadores se enfrenten contra los equipos que salieron primeros en la fase de grupos en unos duelos que serán sorteados.