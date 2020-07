Europa League definió sus cruces y llaves para la fase final

Al igual que sucederá en la Champions League, la Europa League está lista para disputar su fase final en un solo lugar y la misma se llevará a cabo en Alemania. Allí se jugarán los partidos desde los cuartos de final con poco protagonismo colombiano y equipos históricos como Manchester City e Inter luchando por el título, los cuales podrían disputar uno de los cupos a la final pues se encuentran en el mismo lado.

Por el otro lado, Roma o Sevilla se presentan como dos de los principales candidatos para llegar al partido final, aunque todavía es largo el camino al que se deben enfrentar. Bajo este panorama, se viene una definición interesante así como histórica que estará llena de partidos de alto nivel y en la que los equipos de los colombianos tendrá muy poca participación.

Octavos de final:



. A partido único (en Alemania 5/6 agosto en sede por definir):



Inter - Getafe

Roma - Sevilla



Vuelta, en los campos de los primeros equipos:



Shakhtar Donetsk - Wolfsburgo (2-1)

Bayer Leverkusen - Rangers (3-1)

Wolverhampton - Olympiacos (1-1)

Manchester United - LASK Linz (5-0)

Basilea - Eintracht Fráncfort (3-0)

Copenhague - İstanbul Başakşehir (0-1)

Cuartos de final (10/11 agosto, Colonia, Duisburgo, Dusseldorf, Gelsenkirchen)



1. Ganador Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk vs Ganador Eintracht Fráncfort-Basilea

2. Ganador LASK Linz-Manchester United vs Ganador İstanbul Başakşehir-Copenhaghe

3. Ganador Inter-Getafe vs Ganador Rangers-Bayer Leverkusen

4. Ganador Olympiacos-Wolverhampton vs Ganador Sevilla-Roma



Semifinales (16/17 en sede por confirmar):



Ganador 4 - Ganador 2

Ganador 3 - Ganador 1



Final (21 agosto, en Colonia):

Ganador semifinal 1 - Ganador semifinal 2