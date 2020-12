Europa League: sorteadas las llaves de dieciseisavos de final

La Real Sociedad, actual líder de LaLiga española, quedó emparejada con el Manchester United en un sorteo de dieciseisavos de la Europa League celebrado este lunes en Nyon (Suiza) que tampoco sonrió a Villarreal y Granada.

El Villarreal, que acabó como líder de su llave I en la fase de grupos y por tanto podía aspirar a un rival modesto, no tuvo mucha suerte y se medirá en dieciseisavos al RB Salzburgo austríaco, mientras que el Granada, segundo de la llave E, chocará con el Nápoles, que terminó primero en el grupo de la propia Real Sociedad.

El Salzburgo proviene de la Liga de Campeones, al terminar tercero de su llave por detrás de Bayern Múnich y Atlético Madrid.

Misma situación para los 'Red Devils', semifinalistas de la anterior Europa League y superados esta temporada en su grupo de 'Champions' por el París Saint-Germain y RB Leipzig.

Uno de los enfrentamientos más interesantes que ha dejado el sorteo es el que opone al Arsenal, en un mal momento en el campeonato inglés, contra el Benfica portugués.

Además, el AC Milan, flamante líder de la Serie A italiana y primero de su llave en la fase de grupos de la Europa League, quedó emparejado con el Estrella Roja de Belgrado, mientras que otro equipo que comanda su liga, el Tottenham, se medirá al Wolfsberger austríaco.

Finalmente, el Bayer Leverkusen jugará contra el Young Boys suizo, la AS Roma contra el Sporting de Braga luso y el Ajax de Ámsterdam, eliminado de la 'Champions', frente al Lille.

Los partidos de dieciseisavos de final de la Europa League tendrán lugar el 18 y 25 de febrero de 2021.

