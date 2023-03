Excompañero de Carlos Bacca denunció amenazas de muerte tras una final de Europa League

Uno de los futbolistas colombianos quien dejó una huella en el fútbol español fue Carlos Arturo Bacca, pues el delantero se desempeñó en Sevilla y Villarreal, con los cuales ganó tres ediciones de UEFA Europa League (las dos primeras con los andaluces y la restante con el Submarino Amarillo).

Sin embargo, casi nueve años después de la primera conquista, con el Sevilla en 2013-14, se conocieron detalles de una amenaza contra el portero Beto, quien fue titular y figura en el partido decisivo ante Benfica.

Pues el golero portugués ha revelado este viernes 3 de marzo que tanto él como su familia fueron objeto de amenazas de muerte después de que detuviera dos penaltis que dieron la victoria al Sevilla en la final de esa edición contra el Benfica.

En una entrevista concedida al podcast portugués "4 Cantos do Mundo", el guardameta reconoció que se movió antes de uno de los penaltis de la final, algo que le valió amenazas de muerte y de secuestro por parte de ultras del Benfica.

"Entiendo, de corazón, la frustración, pero de ahí a amenazarme de muerte, a mi madre, a mis hijos, que secuestraban, que raptaban, que mataban, eso para mí no tiene calificación", relató.

En la final disputada en Turín el 14 de mayo de 2014, Beto fue uno de los héroes del Sevilla con dos paradas decisivas en la tanda de penaltis, una de ellas muy polémica.

En el primero que detuvo, el portugués se movió antes de que el paraguayo Óscar Cardozo lanzara, sin que el árbitro hubiera ordenado repetir.

Además de las amenazas, según él mismo, fue incluso criticado por defender contra un equipo de su país. "No entendí las amenazas de muerte que me hicieron, mi familia no lo entendió, ese año no pude ir de vacaciones a Portugal...", recuerda el exinternacional luso.

Beto, de 40 años, también destacó su respeto por el Benfica como institución, y que las amenazas vinieron de "media docena de personas que no tienen pasión por el fútbol, tienen una enfermedad por un club".

