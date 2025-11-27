Fenerbahce vs Ferencváros EN VIVO, 27 de noviembre: hora y canal Europa League

Duelo de realidades distintas en la UEFA Europa League con un vibrante partido en el papel entre Fenerbahce contra el Ferencváros. Los turcos están en zona de clasificación para los Play-Offs de octavos de final, pero, una victoria les permitiría llegar a la misma línea que el equipo de Hungría.

Ferencváros asume este partido en condición de visitante en la tercera casilla con diez unidades. La distancia es de tres puntos entre estos dos elencos que sueñan con llegar lejos, y por qué no, ganar el título europeo.

Para el Fenerbahce también será importante poder contar con sus mejores jugadores en el frente de ataque y puede ser una nueva oportunidad para que Jhon Jáder Durán deje su sello en el equipo y busque romper las redes del Ferencváros para afianzarse tras la lesión.

El Ferencváros clasificó a la fase de la liga en la Europa League tras no lograr la entrada a la Champions al perder contra el Qarabag. Con esta situación, el club de Budapest tuvo que conformarse con la segunda competencia más importante en el continente europeo.

Suman diez puntos, producto de un empate ante Viktoria Plzen y tres triunfos contra Genk, Salzburgo y Ludogorets. Por su parte, Fenerbahce también perdió la chance de la Liga de Campeones frente Benfica y suma siete puntos producto de una derrota ante Dinamo de Zagreb, victorias enfrentando a Niza y Stuttgart y un empate con Viktoria Plzen.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER FENERBAHCE VS FERENCVÁROS POR LA QUINTA FECHA DE LA UEFA EUROPA LEAGUE ESTE JUEVES 27 DE NOVIEMBRE

El partido que se disputará en Turquía entre el Fenerbahce vs Ferencváros de Hungría arrancará a partir de las 12:45 de la tarde en horario de Colombia. El juego será transmitido por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO FENERBAHCE VS FERENCVÁROS

Colombia, Ecuador y Perú: 12:45 P.M.

México: 11:45 A.M.

Bolivia y Venezuela: 1:45 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 2:45 P.M.