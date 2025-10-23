Fenerbahce vs Stuttgart EN VIVO, 23 de octubre: hora y canal para ver Europa League

Se viene una nueva fecha de la UEFA Europa League con un vibrante partido en Estambul con el juego entre Fenerbahce ante el Stuttgart. El club turco no podrá contar desde el arranque con Jhon Jáder Durán después de que su entrenador, Doménico Tedesco afirmara que el delantero colombiano no está al 100%.

El Fenerbahce estuvo muy cerca de clasificar para la UEFA Champions League, pero le tocó consolarse con el formato de la liga de la Europa League tras quedar eliminados ante el Benfica. Los turcos no viven el mejor arranque del torneo internacional con una victoria y una derrota.

Con tres puntos, el club de Estambul espera dar un golpe en casa para acercarse a la parte alta de la tabla de posiciones. Por su parte, el Stuttgart inició el torneo de la misma manera que el elenco otomano con una victoria y una derrota manteniéndose en zona de Play-Offs para los octavos de final.

Quien gane este partido podrá acercarse a la parte alta de la clasificación. En caso de que Stuttgart venza al Fenerbahce, los alemanes pasarán al equipo turco en la tabla de posiciones. Un vibrante juego que tiene mucha tela por cortar en la tercera jornada de la Europa League.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER FENERBAHCE VS STUTTGART POR LA TERCERA JORNADA DE LA UEFA EUROPA LEAGUE ESTE JUEVES 23 DE OCTUBRE

El partido entre Fenerbahce y el Stuttgart por la tercera fecha de la Liga de Europa tiene realidades similares en este arranque de la competencia europea. El partido iniciará a partir de las 11:45 de la mañana en hora de Colombia y podrá verse por ESPN 7 y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE FENERBAHCE VS STUTTGART

Colombia, Ecuador y Perú: 11:45 A.M.

México: 10:45 A.M.

Bolivia y Venezuela: 12:45 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 1:45 P.M.