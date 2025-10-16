[Fotos] El balón oficial de la Europa League llegó a Colombia

Continuando a la vanguardia del deporte mundial, Kipsta —la marca de fútbol del grupo Decathlon— se ha hecho con el contrato oficial para equipar los partidos de la Europa League y la Conference League en la temporada 2025-26. El balón se presenta como una apuesta por la innovación técnica y la accesibilidad, destacando su carácter de réplica oficial con sello FIFA QUALITY PRO.

El Consejo de la UEFA eligió a Kipsta como proveedor oficial para Europa League y Conference League hasta 2028. Esto significa que con este balón se jugará en estadios de distintas ciudades y países durante toda la temporada continental y las dos que vienen.

Características del balón de la Europa League

Una de las características que más llaman la atención es su construcción: está conformado por 12 paneles y utiliza tecnología de termosellado, lo que reduce costuras expuestas y mejora su aerodinámica en vuelo. Además, fue sometido a ensayos rigurosos en cuanto a rebote, resistencia a impactos y pérdida de presión, superando los estándares exigidos por la FIFA.

En cuanto a rendimiento, el balón ofrece vuelo estable y una pérdida de presión del 12 % en 14 días aproximadamente, lo que lo hace confiable para entrenamientos y partidos competitivos. Su peso se mantiene entre 410 y 450 gramos (talla 5), y viene calibrado entre 68 y 70 cm de circunferencia, de acuerdo con los parámetros oficiales.