[Fotos] El balón oficial de la Europa League llegó a Colombia
Un diseño innovador tiene el esférico utilizado para el segundo torneo continental más importante de Europa.
Continuando a la vanguardia del deporte mundial, Kipsta —la marca de fútbol del grupo Decathlon— se ha hecho con el contrato oficial para equipar los partidos de la Europa League y la Conference League en la temporada 2025-26. El balón se presenta como una apuesta por la innovación técnica y la accesibilidad, destacando su carácter de réplica oficial con sello FIFA QUALITY PRO.
El Consejo de la UEFA eligió a Kipsta como proveedor oficial para Europa League y Conference League hasta 2028. Esto significa que con este balón se jugará en estadios de distintas ciudades y países durante toda la temporada continental y las dos que vienen.
Características del balón de la Europa League
Una de las características que más llaman la atención es su construcción: está conformado por 12 paneles y utiliza tecnología de termosellado, lo que reduce costuras expuestas y mejora su aerodinámica en vuelo. Además, fue sometido a ensayos rigurosos en cuanto a rebote, resistencia a impactos y pérdida de presión, superando los estándares exigidos por la FIFA.
En cuanto a rendimiento, el balón ofrece vuelo estable y una pérdida de presión del 12 % en 14 días aproximadamente, lo que lo hace confiable para entrenamientos y partidos competitivos. Su peso se mantiene entre 410 y 450 gramos (talla 5), y viene calibrado entre 68 y 70 cm de circunferencia, de acuerdo con los parámetros oficiales.
Kipsta enfatiza que el balón fue diseñado 100 % en Francia y que se apoya en un laboratorio especializado (el Kipstadium) donde se realizan pruebas internas que incluyen tests adicionales al protocolo FIFA, para garantizar durabilidad y desempeño parejo.
¿Cuánto cuesta el balón de la Europa League?
Finalmente, el balón está disponible para compra en tiendas Decathlon físicas y virtual, con un precio de $109.000 COP (con IVA incluido) en lColombia. Quienes lo adquieran también reciben recomendaciones de cuidado, como evitar desinflados totales o lavados agresivos, para prolongar su vida útil.
En resumen, este balón apunta a combinar tecnología, diseño y certificación, convirtiéndose en la herramienta oficial para los encuentros de la Europa League 2025-26, una apuesta estética y funcional que los aficionados y jugadores empezarán pronto a reconocer como emblema de esa competición europea.
Balón de la Europa League 2025-26
Balón de la Europa League 2025-26
Balón de la Europa League 2025-26
Balón de la Europa League 2025-26
Balón de la Europa League 2025-26
