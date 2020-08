Jean Paul García, el arquero colombiano que estuvo en Europa League con Getafe

Posteriormente habló de cómo llegó al puesto: "Empecé como defensor central y un día el portero de nuestro equipo se cansó de su posición, yo asumí su rol y me fue bien". Y sobre su trato con el primer y segundo arquero de Getafe, señaló: "Leo (Chichizola) y David Soria son grandísimos porteros. Yo siempre intento quedarme con las mejores cosas que tienen ellos, así que aprovechando estas oportunidades para estar con el primer equipo, ellos me dan muchos consejos, siempre me apoyan y les agradezco muchísimo lo que me han ayudado".

Refiriéndose a sus características aclaró: "Yo mido 1.86 mts., tengo 18 años, soy un portero bastante seguro, tengo buen juego con los pies y el uno contra uno se me da muy bien. Me gusta muchísimo Ter Stegen y su forma de jugar, yo en los entrenamientos intento ser como él; En Colombia me han gustado mucho (René) Higuita, (Faryd) Mondragón y estuve viendo a David Ospina contra Barcelona; en Europa mis ídolos siempre han sido (Gianluigi) Buffon y (Iker) Casillas. Siempre intento fijarme en porteros de grandes ligas y en los mejores, busco sacar lo mejor de cada uno".

Sobre la dificultad tras la reanudación de la competencia y lo ocurrido en Europa, García fue claro: "El parón nos afectó muchísimo tanto física como mentalmente. Intentamos competir de la mejor manera, pero así es el fútbol, algunas veces arriba y otras veces abajo. Al capitán, a Jorge Molina no se le puede reprochar nada porque ha hecho muchísimo en el club, es un gran jugador y es una gran persona, alguien que está entre los mejores o es el mejor".

Y concluye: "Si hubiéramos marcado ese penal las cosas serían distintas, pero todos cometemos errores. El Inter es un gran equipo, Lukaku vale lo mismo que todo nuestro plantel. Esperamos y sabemos que la próxima va a ser una gran temporada. Nuestro objetivo siempre es la permanencia y luego vamos a soñar".