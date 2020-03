Tras el anuncio de Getafe, que no viajará a Italia para jugar contra Inter, ahora fue AS Roma el que anunció, este miércoles, que no viajará a España para su partido de Europa League previsto el jueves en Sevilla, ya que las autoridades de este país no han autorizado el aterrizaje de su vuelo, cuando el coronavirus progresa en ambos países.

"El AS Roma no irá a España para el partido de Europa League frente al Sevilla, debido a que el avión procedente de Italia no ha sido autorizado a aterrizar en España", escribió el club de la capital italiana en Twitter. "Más detalles serán dados por la UEFA", añadió la Roma.

El partido, válido para el partido de ida de octavos de final de la Europa League, estaba programado el jueves, una fecha que luce complicada de desarrollar en su totalidad a causa del coronavirus, que se expande en Europa y que ha afectado principalmente a estos dos países, los cuales son primero y segundo más afectados del 'Viejo Continente'.

El martes, España prohibió del 11 al 25 de marzo todos los "vuelos directos entre todo aeropuerto situado en Italia y todo aeropuerto situado en España", hecho que afectó al plantel de Roma, que tenía todo dispuesto para su partido, sin embargo, luego de las medidas asumidas por el gobierno español, el equipo de la capital italiana se vio obligado a publicar el comunicado y esperar la decisión de la Uefa al respecto.

Vale la pena anotar, que en el caso de Getafe, la decisión fue asumida por el club y no por el gobierno del país, aunque el regreso del equipo de Madrid a tierras españolas hubiera generado problemas.