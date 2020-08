Lopetegui: "El Inter ataca mucho y no permite que se le generen ocasiones"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, apuntó este jueves que el Inter de Milán, rival este viernes en la final de la Liga Europa que se disputará en Colonia (Alemania), tiene "grandes jugadores" y "una manera concreta de jugar", con lo que es "capaz de atacar mucho y de no permitir que se le generen muchas ocasiones".

Para contrarrestarlo, Lopetegui estimó, en la rueda de prensa oficial previa al partido que tuvo lugar en el escenario de la final, el Estadio de Colonia, que el suyo deberá "ser un equipo muy completo" para "afrontar las dificultades" que planteen los milaneses "siendo sólidos, solidarios y entendiendo el partido en cada momento".



"El Inter va a obligar a dar todavía un poco más que ante el Manchester United en la semifinal", aseguró el técnico vasco, que encara el duelo con "humildad" y consciente de que "cada detalle de la final será importante".



Lopetegui dijo que "todo el mundo tiene que estar en condiciones óptimas" para jugar, incluido su máximo goleador, el argentino Lucas Ocampos, sobre quien señaló que va "a esperar al entrenamiento de este jueves para ver cómo está" de sus dolencias de rodilla.



El técnico del Sevilla elogió a su homólogo 'nerazzurro', Antonio Conte, de quien dijo que "es un gran entrenador que le da mucha personalidad y estilo a sus equipos", como a este Inter "hecho para ganar la Champions" y que "juega como su técnico quiere", subrayó.



El 6 de agosto, el Sevilla eliminó en los octavos de final de este torneo al AS Roma, otro equipo italiano, pero que "no se parece en nada al Inter, se parecen como una castaña a un huevo" porque desarrollan "un concepto de fútbol diferente" y por ello espera "un partido muy distinto" al que su equipo ganó por 2-0.



"Hemos trabajado para estar en este partido y lo hemos preparado a conciencia. Queremos dar nuestra mejor versión, nos vamos a dejar la vida en el campo, que nuestra afición no tenga ninguna duda. Le queremos dedicar la copa a nuestros aficionados", destacó.