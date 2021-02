Lukaku elogió a Morelos: acción de 'fair play' del colombiano en la Europa League

La actuación del delantero Alfredos Morelos con el Rangers, ha dejado varios comentarios positivos para el colombiano. Tras haber convertido en una oportunidad y haber asistido en dos ocasiones, pasó a ser una de las figuras del compromiso que su equipo ganó en la Europa League ante Antwerp. En dicho encuentro, Morelos tuvo un gesto que fue resaltado y felicitado hasta por el goleador del Inter de Milán, Romelu Lukaku.

En un ataque por la banda derecha de los Rangers, el colombiano presenció cómo su rival que lo venía marcando, se lesionó y por ende, debió resignarse a continuar con su labor, por lo que Morelos, en gesto de juego limpio, decidió frenar su carrera hacía el arco para que atendieran a su colega.

Por tal razón, Lukaku comentó en sus redes sociales: “Juego limpio de Morelos de los Rangers de Glasgow. Pasando al arco y deteniéndose por una lesión del oponente. Gran deportividad”.

Fair play to morelos from glasgow rangers. Through on goal and stopping for an injury of the opponent.. great sportsmanship 👏🏿👏🏿