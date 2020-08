Lukaku rompe su silencio tras la dura caída en la Europa League

El belga Romelu Lukaku, delantero del Inter de Milán, rompió su silencio tras la derrota ante el Sevilla en la final de la Liga Europa (3-2) con un mensaje en el que aseguró que el conjunto italiano "no está muerto" y que "esta experiencia" les hará "mejores como equipo".

Lukaku, que abrió el marcador de la final al transformar un penalti que había cometido sobre él mismo Diego Carlos, tuvo la mala fortuna de desviar una chilena del propio zaguero brasileño del Sevilla que significó el 3-2 definitivo. "Lo que pasó en la final me enfadó, pero lucharé. Nunca tuve nada fácil en la vida como muchos de ustedes saben y esta experiencia me hará más fuerte", afirmó en un mensaje publicado este domingo en sus redes sociales.



Lukaku consideró que el Inter va "en la dirección correcta" y agradeció el apoyo recibido por él y su familia, así como el constante respaldo de los aficionados al equipo. "Volveremos. Siempre Forza Inter", concluye el internacional belga, quien dejó Manchester United para pasar al equipo italiano y allí se reencontró con el técnico Antonio Conte, quien es probable que no continúe al frente de la institución de Milán.

Inter fue uno de los clubes que más se reforzó a lo largo de la temporada, sin embargo, esto no le alcanzó para pelear con Juventus en el plano local y tampoco pudo quedarse con el título en la Europa League, a la que llegó tras ser eliminado en la primera ronda de Champions, decepciones que costarían la cabeza del mencionado Conte, cuyo objetivo era, además de clasificar a la Champions de la próxima temporada, volver a festejar un título con la institución.